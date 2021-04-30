Видео крупного пожара на мебельной фабрике в Иркутской области. Фото: skupka38angarsk

В Усолье-Сибирском продолжают тушить крупный пожар на мебельной фабрике, которая загорелась днем, 30 апреля, на улице Молотовая. Крыша четырехэтажного кирпичного здания объята огнем уже на площади 3 тысячи квадратных метров. Об этом «КП»-«Иркутск» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Пострадавших нет, - отметили в ведомстве. - Из здания сумели эвакуироваться 72 человека. Еще пятерых спасли пожарные. Угроза распространения огня на еще большую площадь, сохраняется.

Дым виден из разных районов города. Фото: skupka38angarsk

Сейчас пожарные работают по повышенному номеру сложности. На место направили дополнительную технику из Ангарска. Судя по видео и фото с места ЧП, которые появляются в соцсетях, густой черный дым от огня виден в разных районах города .Причины пожара станут известны после того, как к своей работе приступят дознаватели.