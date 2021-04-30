Мебельная фабрика горит в Усолье-Сибирском Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Крупный пожар произошел днем, 30 апреля в Усолье-Сибирском. На улице Молотова, 123А загорелась мебельная фабрика. Видео с места пожара уже облетело крупные паблики в соцсетях. Дым от огня сейчас виден в разных районах города. На месте уже работают спасатели.

- Горит кровля здания на площади 1 500 кв. метров, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Пострадавших нет.

Известно, что из объятого пламенем здания сумели эвакуироваться 72 человека. Причины пожара станут известны после того, как к своей работе приступят дознаватели.

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