Перекрытие дорог 3, 5 и 7 мая 2021 в Иркутске: как изменится схема движения автобусов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, иркутские автомобилисты и пассажиры общественного транспорта! Из-за проведения тренировок подразделений Минобороны России и силовых структур Иркутского гарнизона к торжественному прохождению 9 мая, временно закроют проезд на площади перед зданием Правительства. Неудобства водителей ждут 3 мая - с 18.00 до 21.00 часов, 5 мая - с 17.00 до 22.00, а также 7 мая - с 17.00 до 22.00. Об этом предупредили в пресс-службе администрации Иркутска.

В эти дни, а точнее вечера, придется изменить и схему движения муниципальных автобусов. Так что, если планируете выезжать в город на общественном транспорте, внимательно изучите новую схему.

КОНКРЕТНО

ПО КАКОМУ МАРШРУТУ ПОЕДУТ АВТОБУСЫ 3,5 И 7 МАЯ

- Автобусы №№ 3,16,20,23,38,67,80 при следовании в центр после ул. Чкалова проедут по улицам Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам; из центра – после ул. Ленина по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам. Остановки «Сквер им. Кирова» (ул. Чкалова) и «Площадь графа Сперанского» будут временно исключены.

- Автобусы №№ 6,14,28р,29,30,33,37,39,42,43,65,66 при следовании в центр после ул. Чкалова последуют по улицам Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам; из центра – после ул. К. Маркса по улицам Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам. Остановки «ул. Сухэ-Батора» и «Сквер им. Кирова» (ул. Чкалова) будут временно исключены.

- Автобусы №№ 7к,90 при следовании из центра после ул. К.Маркса затем направятся по улицам Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам. Остановка «Площадь графа Сперанского» будет временно исключена.

- Автобусы № 74 при следовании в центр после ул. Чкалова затем направится по улицам Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршруту. Остановка «Сквер им. Кирова» (ул. Чкалова) будет временно исключена.

- До остановки «Художественный музей» будут следовать автобусные маршруты №№ 12,16к. При следовании из центра после ул. Ленина транспорт направится по улицам Канадзавы, Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам. Остановки «Сквер им. Кирова» (ул. Чкалова) и «Площадь графа Сперанского» будут временно исключены.

- Автобусы № 8 при следовании в центр после ул. Чкалова будет направлен по улицам Марата, Свердлова, Ленина, Желябова и далее по маршруту; из центра - после ул. Ленина по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршруту. Остановки «Сквер им. Кирова» (ул. Чкалова) и «Площадь графа Сперанского» будут временно исключены.

- Автобусы № 28 при следовании в центр после ул. Чкалова будет направлено по улицам Марата, Свердлова, Ленина, Желябова и далее по маршруту; из центра - после ул. К. Маркса по улицам Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршруту. Остановки «Сквер им. Кирова» (ул. Чкалова) и «ул. Сухэ-Батора» будут временно исключены.

- Автобусы № 56 при следовании в центр после ул. Ленина будет направлен по улицам Желябова, Декабрьских Событий, Рабочая и далее по маршруту; в центр – после ул. Рабочая по улицам Декабрьских Событий, К. Маркса, Ленина и далее по маршруту. Остановки «Сквер им. Кирова» (ул. Чкалова) и «Площадь графа Сперанского», «Художественный музей» (из центра) будут временно исключены.

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