Росомаху заметили на побережье Байкала впервые за многие годы. Фото: Байкальский государственный заповедник

Зверек, который копался снег в поисках чего-нибудь съедобного, попал на днях на камеры видеонаблюдения Байкальского государственного заповедника. Изучив запись и внимательно присмотревшись к зверьку, специалисты заповедника схватились за головы. Оказалось, что к ним, на побережье Байкала пришел редкий гость – росомаха. Об этом на своей странице в соцсети рассказал директор заповедника Василий Сутула. Он же опубликовал видео с фотоловушки, которая зафиксировала хищное млекопитающее.

- Росомаха действительно редкий гость на побережье Байкала, в нашем Байкальском заповеднике, - пишет Василий Сутула. – Это вообще ее первая фотография. Многие годы мы не встречали даже ее следы.

- Это огромная удача, увидеть росомаху, - комментирует корреспонденту «КП»-Иркутск» заместитель директора по научной работе Байкальского заповедника Ирина Козырь. – Гуляя по лесу ее просто так не встретишь.

Добавим, что росомаха – удивительное и очень скрытное животное, обладающее неимоверной силой и мощью. Ее можно назвать одиночкой и кочевницей, которая никогда не сидит на одном месте и в поисках еды преодолевает десятки километров в день. Передвигается зверь не слишком быстро, зато неустанно. Без остановки она может пройти более 70 километров.

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