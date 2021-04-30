Двое иркутян разместили фото нацистских преступников на сайте Бессмертного полка. Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Иркутске следователи, сотрудники ФСБ и полицейские задержали двух местных жителей 17 и 32 лет, которых подозревают в реабилитации нацизма. Итак, по версии следствия, в мае 2020 года эти двое, ради одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместили на сайте «Банк памяти» в Интернете фотографии нацистских преступников для их дальнейшей трансляции на сайте «Бессмертный полк онлайн». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- В квартирах задержанных уже провели обыски, - сообщили в ведомстве. – Там нашли и изъяли предметы и документы, важные для расследования дела.

Добавим, что против задержанных иркутян возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». Им грозит до 3 лет тюрьмы.

Напомним, на этой неделе в Иркутске сотрудники ФСБ вместе со следователями зтакже адержали одного из 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества. Он, как и остальные 15 человек в девяти российских городах, пропагандировал экстремизм (Подробности)

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