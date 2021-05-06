Как я пыталась сделать прививку от коронавируса в торговом центре Иркутска и что из этого вышло

"Ничего себе, вот это - доступная медицина!" - удивляется парень на эскалаторе. Действительно, на втором этаже ТЦ "Юбилейный" в одноименном микрорайоне Иркутска вместо одного из бутиков 5 мая открылся мобильный прививочный пункт. И если до поликлиники дойти лень - в магазин ходят все, и зайти к врачам не проблема. Но пока спешащие мимо покупатели лишь присматриваются, многие подходят, читают памятки.

Поставят ли мне сегодня заветную прививку от коронавируса? Все время некогда дойти до поликлиники, но вот я здесь. А тут такая возможность. Первая в очереди - девушка лет 25, Юля. Она заполняет анкету и согласие, медсестра заносит в журнал данные - паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Подхожу и я. В анкете вопросы о здоровье, хронических заболеваниях, аллергиях, ОРВИ и реакциях на препараты. Признаков простуды у меня нет, но буквально неделю назад я кашляла и температурила. Об этом честно сказала врачу, когда после заполнения документов зашла за ширму на осмотр.

- Вам нельзя делать прививку, хотя бы две недели должно пройти после выздоровления, - объяснил мужчина в белом халате, терапевт городской больницы N6 Зорикто Бубеев. - А потом приходите, если нет противопоказаний, тех, что в анкете, поставим!

Обычно доктор принимает в кабинете, здесь его отвлекает шум торговых залов, но профессионал работает четко. Он наработал немало часов таких осмотров в дежурном кабинете больницы, полдня на терапевтическом участке, полдня на антиковидных прививках. Но в торговом центре впервые.

Кроме противопоказаний, почти каждого волнуют побочные эффекты, но тут список небольшой - легкое недомогание, незначительное повышение температуры, головокружение. У многих ничего из этого не проявляется, как говорит врач.

Уступаю место следующим пациентам. А девушка Юля уже ждет команды медсестры - вакцина должна согреться.

В небольшой комнате позади Гоар Мартиросян, медсестра той же больницы, готовит шприц. В ее чемоданчике 20 доз вакцины "Спутника-V".

- Мы не можем брать больше, но если понадобится, старшая медсестра нам привезет еще вакцин, - показывает ампулу женщина. - Согрелось, заходите!

Юля исчезает в белоснежном ипровизированном кабинете и уже через несколько секунд выходит, улыбаясь.

- Аккуратно, не больно. Дали консультацию, сказали не пить три дня до, три дня после, не курить, сутки не мочить руку, - делится впечатлениями девушка. - Теперь можно поехать за границу, если откроют. Долго тянула с прививкой... Я понимала, что это нужно сделать - многие родственники, друзья уже получили защиту от вируса. Но всегда то времени нет, то лень, тысяча отмазок! А это удобный мобильный способ, пошла за покупками и сделала прививку. И быстро - за полчаса и без очередей.

После выдают памятку:

- Здесь указано, когда вы получили первый компонент вакцины и дата, когда надо снова прийти к врачам за вторым, - показывает терапевт. - Если сегодня, то 26-го мая. Чтобы не забыли.

Перед павильоном на скамейке ждут еще двое - женщина предпенсионного возраста и мужчина преклонных лет.

- Я несколько раз записывалась на Госуслугах, но не знаю, правильно ли. Надо хорошо владеть компьютером, чтобы разобраться! - Разводит руками Наталья Иннокентьевна. - А я с детьми работаю, в школе, мне нельзя болеть...

- Тоже все время с людьми, в университете, - добавляет Леонид Иннокентьевич. - Хотя я 20 лет в поликлинике не был! Не болею совсем, даже не кашляю. Но надо, на всякий случай.

Процесс идет, а тем временем сотрудники ТЦ обустраивают пункт: вот принесли вешалку для одежды, а спустя несколько минут в углу установили кулер с питьевой водой.

Главврач ГКБ N6 приехала в мобильный пункт проверить работу и пообщаться с журналистами.

- Мы записываем всех пациентов, и приехав в поликлинику после работы и завтра врачи будут вносить данные в российский регистр, сделать это надо в течение суток, - рассказала Нина Валиулина. - В поликлинике мы делаем около ста прививок в день, и еще выезжаем на предприятия.

Оказывается, с этим торговым центром шестая больница сотрудничает не в первый раз, в 2019 году здесь ставили прививки от гриппа.

Пока что здесь ставят только первый из двух компонентов вакцины, но возможно, что и вторую часть прививки можно будет поставить не в поликлинике, а в торговом центре.

НА ЗАМЕТКУ

Где поставить прививку от коронавируса

Мобильные пункты вакцинации в Иркутске

ТРЦ Новый, ул. Советская, 57 с 14.00 до 18.00

ТЦ ЕвроПарк, ул. Р. Люксембург, 215 В, с 11 мая с 15.00 до 20.00

ТЦ юбилейный мкр. Юбилейный, 19\1 с 13.00 до 18.00

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