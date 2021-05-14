Солнечное затмение 10 июня 2021 в Иркутске: когда, где и во сколько наблюдать Фото: Валерий ШАХОВ

Среди бела дня земля погрузится во тьму. Нет, это не начало трейлера к новому остросюжетному фильму, а анонс очередного солнечного затмения, которое жители Иркутска смогут наблюдать менее чем через месяц. Итак, солнечное затмение в Иркутске нас ждет 10 июня 2021 года. В Иркутске максимальная фаза составит 56%. То есть Луной будет загорожено больше половины диаметра солнечного диска.

- Такое явление не новинка, его мы наблюдаем примерно один раз в год, - рассказывает «КП» - Иркутск» директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев. - Луна полностью окажется на фоне Солнца, и краешки Солнца, выглядывая, образуют яркое кольцо. В Иркутске затмение начнется в 19.12 часов по местному времени. Максимальную фазу увидим в 20.10, все закончится на закате, в 21.04.

так будет выглядеть солнечное затмение 10 июня 2021 года в разных городах. Фото: личная страница Сергея Язева в соцсети

Увидеть солнечное затмение 10 июня 2021 года в Иркутске горожане смогут. Правда, если только погода не подведет и небо в этот вечер не затянет облаками. Только есть правила: смотреть на Светило без специальных фильтров нельзя, опасно. Понаблюдать за затмением можно через солнечный телескоп астрономической обсерватории ИГУ в Ботаническом саду ИГУ. Ну или с помощью подручных средств.

- На небесные тела нужно смотреть с помощью фильтра, - продолжает Сергей Язев. - Им может послужить обычный CD-диск, который наверняка до сих пор можно найти в любой квартире. Смотреть «в просвет» нельзя. Чтобы не навредить зрению, обрежьте диск так, чтобы взгляд случайно не оказался незащищенным. Затем просто наведите диск на солнце, и он станет прозрачным. Так вы увидите, как Луна «надвигается» на светило.

По словам ученых, солнечное затмение 10 июня 2021 в Иркутске можно будет увидеть не только в столице Приангарья, но и в Якутске, Чите, Улан-Удэ и Красноярске.