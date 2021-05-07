На Эльбрус за 48 минут 31 секунду: Елена Кравченко из Иркутска установила мировой рекорд в скоростном восхождении

Елена Кравченко установила мировой рекорд в скоростном восхождении "Вертикальный километр" на Эльбрусе. Фото: личный архив Елены Кравченко

Установлен новый мировой рекорд в скоростном восхождении на Эльбрусе. Он принадлежит Елене Кравченко из Иркутска. Она пробежала/прошла от отметки 2450 до 3450 метров (так называемый «Вертикальный километр») за 48 минут и 31 секунду. Всего в восхождении принимали участие 350 спортсменов.

КП-Иркутск удалось поговорить со победительницей после ее второй победы на международном фестивале Red Fox Elbrus Race в забеге к западной вершине Эльбруса 7 мая. Стартовали сегодня атлеты с 2350 метров, финиш должен был состояться на высоте 5642 метров – на самой вершине. Однако, покорить ее спортсменам в этом году помешало покрытие – состояние льда было опасным для жизни.

- На 4700 метров бегунов разворачивали, гонка заканчивалась на отметке 3800. Только спустились вниз, устала сильно, - поделилась с «Комсомолкой» Елена Кравченко.

Сегодня она уже без рекорда, но также первая среди женщин. Ее время - 2 часа 56 минут 7 секунд.

– На «Вертикальном километре» бежать было легко, покрытие было твердое, кроссовки не проваливались, и с погодой повезло – ни жарко, ни холодно, - говорит иркутянка. - Сегодня было труднее, после отметки в 3800 метров над уровнем моря стал снег рыхлый, стало тяжелее, да и высота там уже сказывается.

Для Елены Кравченко победа в «Вертикальном километре» стала шестой, но впервые забег окончился мировым рекордом. Предыдущий рекорд – 51 минута 8 секунд - принадлежал Ларисе Соболевой из Петропавловска-Камчатского.

Иркутянка Елена Кравченко снова первая. Фото: личный архив героини публикации

Перерыв в 10 лет

В это, конечно, сложно поверить, но у Иркутска могло и не быть такой яркой представительницы в скайраннинге (именно так называется бег на высоте, скоростные восхождения, с английского переводится как «небесный бег» - прим.авт.), если бы когда-то, 10 лет назад Елена не взяла себя в руки и не перестала бы откладывать свое возращение в спорт «до понедельника».

- Спортивной я была всегда, начинала с лыжных гонок, еще в школе, когда жила в Байкальске тренировалась у Бориса Пшенникова, он и вложил в меня «базу», - говорит Елена Кравченко. – Когда переехали в Иркутск, пошла в ДЮСШ №3 к Вадиму Володину снова на лыжи, после два года занималась легкой атлетикой, потом снова год лыжами и забросила…

Закончилась учеба, началась работа, потом было рождение ребенка, декрет.

- Помаленьку тренироваться начала в 32 года, - говорит иркутянка. - Сначала бегала по 2 километра, было тяжело. После осилила 4,5,6 км, потом и 10 километров. Продолжала работать, уже стало легко, все-таки база у меня была наработана в детстве и юности.

В 2012 году на этапе Кубка России по скайраннингу – он проводится в Иркутской области, спортсмены бегут на пик Черского (2090 м над уровнем моря) – приняв участие в нем первый раз, Елена победила. Победил и иркутянин Виталий Чернов, с которым они тренировались вместе. Вместе они и продолжили представлять регион, вот и на Эльбрусе они уже несколько лет оба выступают.

Виталий также обладатель мирового рекорда в скоростном восхождении «Вертикального километра» среди мужчин. Впервые он установил его в 2015 году, потом побил свой результат в 2017-ом. В этот раз ему не хватило всего 36 секунд, чтобы снова улучшить свои показатели.

Стоит отметить, что Елена не профессиональный спортсмен, а любитель. Тренируется она в свободное от работы время. Получается провести несколько тренировок в неделю между сменами.

- Зимой - лыжные гонки, летом – скайраннинг, в основном бегаю на лыжной трассе Академгородка или в горнолыжном комплексе «Олха», - отмечает Елена. – На фестиваль Red Fox Elbrus Race я трачу часть своего отпуска и не жалею – атмосфера здесь особенная и с многими участниками мы уже стали друзьями.

На Эльбрусе Елена проводит часть своего отпуска. Фото: личный архив героини публикации

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