В селе Баклаши заложили памятный камень на месте будущего мемориального комплекса, посвященного генералу Белобородову

Фото из личного архива Сергея Тена

Памятный камень на месте будущего Мемориального комплекса дважды Герою Советского Союза генералу армии Афанасию Павлантьевичу Белобородову заложен 7 мая 2021 года, в селе Баклаши Шелеховского района Иркутской области. Инициатором создания мемориала выступили глава муниципалитета Александр Федоров, председатель Шелеховской районной Думы Федор Саломатов, местные жители.

Почти 15 лет назад, когда Баклаши посетил сын полководца Владимир Афанасьевич, на встрече с общественностью в сельской школе зашел разговор о том, что надо обязательно найти возможность увековечить память его отца. Идея стала реальностью лишь несколько лет спустя, когда к проекту подключился депутат Государственной Думы Сергей Тен.

Фото из личного архива Сергея Тена

«Приближается главный праздник - День Победы. А в декабре мы будем отмечать 80-летие контрнаступления советских войск под Москвой - великой битвы, с которой начался перелом в Великой Отечественной войне, - напомнил депутат, выступая на торжественной церемонии, посвященной установке памятного камня. - Основную роль в этих событиях сыграли сибиряки. Одной из дивизий командовал наш Афанасий Павлантьевич Белобородов - простой парень из Баклашей, ставший одним из самых известных полководцев. Ветераны уходят, остается все меньше людей, которые могут рассказать о войне, о тех людях, кто обеспечил нашей стране Победу. Создание этого памятного мемориала - дань памяти человеку, которым гордится наша Иркутская область, и всему поколению победителей».

Фото из личного архива Сергея Тена

Про необходимость сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны говорил и мэр Иркутска Руслан Болотов:

«Важно, чтобы мы помнили то героическое время. Сейчас мы видим много попыток переписать историю. Создание памятных мест, посвященных нашей Победе, - это не только знак уважения людям того времени, но и напоминание сегодняшнему поколению, что мы народ-победитель».

Установка памятного камня - один из этапов молодежной историко-мемориальной акции «Славы героев будем достойны». Этот масштабный проект продлится до конца 2021 года. Он состоит из нескольких мероприятий, включая соревнования по сдаче норм ГТО, передвижную выставку «Сыны Отечества», автопробег «Родина героев», работу по созданию мемориала Белобородову.

Фото из личного архива Сергея Тена

Активное участие в разработке мемориального комплекса приняли студенты Иркутского научно-исследовательского технического университета (ИРНИТУ). В марте-апреле 2021 года в вузе прошел конкурс по созданию мемориального сквера памяти Афанасия Павлантьевича Белобородова.

Конкурс проходил в двух номинациях: памятник полководцу и дизайн сквера, где этот памятник будет установлен. Авторам лучших проектов в каждой номинации определили премию по 30 тысяч рублей от Благотворительного фонда Юрия Тена и ИРНИТУ. На конкурс было представлено более 200 работ. Подведение итогов запланировано на 9 мая.

«На конкурс было представлено много интересных проектов, - рассказал Сергей Тен. - На подведение итогов у нас осталось полтора дня и, думаю, мы справимся. Мне бы хотелось, чтобы в Баклашах - месте, где начинался путь полководца, - стоял памятник, где бы Афанасий Павлантьевич предстал простым человеком. Например, есть проект, еде Белобородов сидит на лавочке. Каждый может подсесть к нему, сфотографироваться рядом с героем. Думаю, что победителем скорее всего будет не один проект, а некое комплексное решение».

Фото из личного архива Сергея Тена

Как сообщил Сергей Тен, работы на мемориале планируется завершить к 31 января 2023 года - дню 120-летия Белобородова.

Фото из личного архива Сергея Тена

Будущий памятный комплекс в селе Бакалаши - это не первый мемориальный объект, посвященный знаменитому полководцу. В 1954 году бюст Афанасия Белобородова установили в Иркутске, а в 2021-м торжественное открытие памятника генералу Белобородову прошло на территории Ленино-Снегиревского военно-мемориального комплекса в Московской области, а в ряде городов установлены мемориальные доски.