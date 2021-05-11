Крупнейшие торговые сети Сибири и Дальнего Востока объединяются в «Восточный союз»

Фото: ООО "Маяк"

Три наиболее крупных ритейлера Сибири и Дальнего Востока - «Красный Яр», «Самбери» и «Слата» - образуют стратегический альянс «Восточный союз» и создадут управляющую компанию ООО «Восточные розничные сети».

Объединение торговых сетей необходимо, чтобы обеспечить для местных жителей продукты и товары по доступной цене даже в условиях нестабильной экономической обстановки и при учете быстрого развития современных форматов торговли в Сибири и на Дальнем Востоке.

«Восточный союз» призван создать омниканальный мультиформатный холдинг, который укрепит лидерские позиции в торговле продуктами в Сибири и на Дальнем Востоке и войдет в топ-10 на рынке России. По планам, совокупная EBITDA (прибыль до вычета процентов по кредитам, налога на прибыль и амортизации по основным нематериальным активам) в течение пяти лет увеличится больше чем в два раза.

- Наши регионы отличаются от европейской части страны по плотности населения, по расстояниям между городами и селами, по устройству товаропроводящей сети и, соответственно, по предпочтениям покупателей. А понимание локальной специфики - главный фактор успеха, - считает исполнительный директор торговой сети «Слата» Ярослав Шиллер. - Каждая из сетей, образующих альянс, уже стала лидером в своем регионе. Партнерство поможет перейти на новую ступень развития: решения становятся сложнее и технологичнее, их разработка и внедрение требуют взаимодействия, чтобы достичь единой миссии - обеспечить покупателей самыми качественными продуктами и высоким сервисом.

Ритейлеры смогут решать общие задачи комплексно. Так, будут централизованы стратегия развития, категорийный менеджмент, закупки, развитие виртуальной торговли и СТМ, IT-решения, маркетинг, логистика и другие направления. Кроме того, объединение торговых сетей дает возможность использовать единую базу данных, оптимизировать различные расходы и оперативно внедрять передовые бизнес-практики.

- В нашем регионе достаточно проблем: удаленность от центральной части России и, как следствие, длительная поставка товаров, нехватка местных производителей и поставщиков, некая зависимость от завоза свежих овощей и фруктов из Китая, недостаток высококвалифицированных сотрудников, - комментирует генеральный директор крупнейшей сети супермаркетов на Дальнем Востоке «Самбери» Лев Волков. - Даже очень крупным сетям, какими и являются участники объединения, сложно преодолевать эти трудности в одиночку, тем более в условиях нынешних экономических реалий. Поэтому среди задач «Восточного союза» - в том числе развитие логистики. Планируется создать хабы для магистральных поставок и распределительных центров «последней мили». Это поможет перестроить цепочку поставок в Сибири и на Дальнем Востоке, увеличить рыночную долю и стать для поставщиков крупным заказчиком, сравнимым с федеральными сетями.

- В рамках стратегического альянса открываются возможности консолидации функций, общих для всех компаний, а также выстраивания мультибрендового и мультиформатного игрока на базе действующих магазинов, - отмечает генеральный директор сети «Красный Яр» из Красноярского края и Хакасии Анжела Рябова. - Кроме экономического эффекта у «Восточного союза» есть амбиции стать лучшим работодателем в регионе и платформой для локальных поставщиков. Уверена, что объединение ресурсов и работающих решений в разы укрепит наши позиции.

В планах на этот год - выстроить совместное управление и наладить импорт по приоритетным категориям товаров, заключить прямые контракты с федеральными поставщиками, обменяться эффективными практиками, выстроить новые запуски своих торговых марок (СТМ) и объединить ощутимую долю закупочного оборота торговых сетей. Все это позволит получить заметный мультипликативный эффект уже к концу 2021 года.

Руководителем управляющей компании «Восточного союза» ООО «Восточные розничные сети» стала Ольга Наумова. Она также входит в правление и совет директоров альянса.

СПРАВОЧНО

«Слата» - лидер розничной торговли Иркутской области и одна из крупнейших торговых сетей Сибири. Первый супермаркет открылся в 2002 году, сегодня в сеть входит 80 современных магазинов в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Братске и Саянске с широким выбором качественных продуктов питания и сопутствующих непродовольственных товаров, комфортной атмосферой и выгодными предложениями для покупателей.

С 2014 года ГК «Слата» начала развитие в регионе торговой сети дискаунтеров «ХлебСоль», которая сегодня насчитывает 244 универсама, расположенных в Иркутской области и в Забайкальском крае. Развитие сети дискаунтеров является приоритетной задачей на ближайшие годы. Для успешного роста сетей и беспрепятственного развития в новых городах в 2020 году были открыты два распределительных центра - в Чите (Забайкальский край) и Братске (Иркутская область). С учетом Иркутска общая площадь складов достигает 32 тыс. кв. м.

В 2020-м открыт darkstore для обеспечения работы интернет-магазина slata.online.

ГК «Красный Яр» развивает сеть в двух форматах: гастрономы «Красный Яр» (65 точек) и дискаунтеры «Батон» (133 точки). Первый гастроном сети был открыт в 1997 году в центре Красноярска. Характерная особенность данного формата магазинов - по-домашнему вкусная продукция собственного производства, ориентированная на гастрономические запросы гурманов. Это позволяет «Красному Яру» оставаться экспертом в здоровом и вкусном питании.

Сейчас через сеть гастрономов проходит более 100 тысяч покупателей в день. В 2015 году были запущены первые дискаунтеры «Батон». В 2020 году компания также предложила жителям Красноярска новый для города формат торговых точек - мини-дискаунтер «БАТОНчик». Также для удобства покупателей в краевом центре был открыт оптовый «Батон».

В 2020 году компания запустила собственную доставку продуктов из гастрономов продуктынадом.com. Ритейлер работает в 25 населенных пунктах Красноярского края и Республики Хакасия, имеет собственный распределительный центр.

«Самбери» - крупнейшая на Дальнем Востоке сеть гипермаркетов, которая обеспечивает рынок услугами розничной торговли, снабжает территорию товарами категории FMCG, производит продукты питания, отвечая покупательскому спросу всех целевых аудиторий. Более 16 лет назад в Хабаровске был открыт первый на Дальнем Востоке гипермаркет «Самбери» в формате дискаунтера.

Сегодня сеть «Самбери» - это 30 гипермаркетов и 12 супермаркетов под брендом «Самбери», 56 магазинов у дома «Раз Два» и 77 дискаунтеров «Близкий», расположенных в Хабаровском и Приморском краях, Амурской и Еврейской автономной областях Дальнего Востока.