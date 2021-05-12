Найди кота: сбежавший из самолета мейн-кун устроил гонки с сотрудниками аэропорта Иркутска

С таким невозмутимым видом кот-беглец сидел в клетке после того, как его поймали. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск"

Ранее утро. В аэропорту Иркутска только что приземлился рейс из Москвы. Самолет медленно подкатился к стоянке. Пассажиры в нетерпении поглядывают в иллюминаторы, подали ли трап, после шести часов полета уже не терпится вскочить с кресла и скорее бежать на выход. Но в этот раз вовсе не трап привлек их внимание, а необычная картина. В нескольких метрах от лайнера, прямо по летному полю, проскочил огромный белый кот, а вслед за ним на всех парах пронеслись сотрудники воздушной гавани в ярких желтых жилетах. Все это напоминало погоню в стиле героев мультфильма «Том и Джерри». Хитрый пушистик, уходя от погони, не стал бежать по прямой. Он так ловко лавировал из стороны в сторону, что преследователи не могли сесть ему на хвост. Что это были за гонки, и откуда на режимном объекте взялся кот, правда открылась позднее.

- Когда наши сотрудники разгружали багаж, кот породы мейн-кун, проломил клетку, в которой находился весь полет, и вырвался наружу, - рассказывают корреспонденту «КП» - Иркутск» в пресс-службе международного аэропорта Иркутск. – Дело в том, что клетка оказалась слишком хлипкой для того большого животного. После побега ребята бросились его догонять.

«Размявшись» в беге на длинную дистанцию по летному полю, мейн-кун удрал на окраину воздушной гавани и попал в тупик. Забрался в щель под металлическими листами, оттуда и пришлось вызволять беглеца. К счастью, вызывать МЧС не пришлось. Сотрудники аэропорта, сменив на время профессию на спасателей, успешно достали мейн-куна, завернули его в куртку и посадили в более крепкую клетку-переноску. С каким важным и невозмутимым видом сидел в ней пушок, словами не передать. Зато это запечатлела камера мобильного телефона. На кадрах горе-путешественник попозировал оператору, а потом, устав от внимания, манерно отвернул голову в сторону.

Спустя несколько минут котик целым и невредимым вернулся к хозяйке. Как удалось выяснить «Комсомолке», она была не слишком довольна всей этой ситуацией. Правда, как рассказали в транспортной полиции, заявление женщина по факту инцидента писать не стала.

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