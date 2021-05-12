Были испуганные и мокрые: полицейские сняли двух подростков с самодельного плота на Братском водохранилище Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Оказались в нужное время в нужном месте. Трое полицейских, обходивших патрулем поселок Усть-Уда, когда вышли к берегу залива на Братском водохранилище увидели две небольшие фигуры, плывущие среди льдин на самодельном плоту.

- Да это же дети! – воскликнули они и скомандовали «путешественникам». – Давайте скорее к берегу!

А мальчишки бы и рады повернуть назад, да уже не могут. Их самодельный «корабль» окружили льдины. Парни оба насквозь промокли, а плот, сооруженный из досок, пластиковых бутылок, соединенных клейкой лентой уже начал разрушаться.

- Они могут оказаться в воде в любой момент, - произнесли мысли вслух полицейские. – Нужна веревка. Подтянем их.

У инспектора по делам несовершеннолетних майора Лидии Шипициной и участковых Романа Бондаренко и Алексея Гамаюнова получилось немного подтащить плот к берегу, но он уперся в ледяную корку и вытянуть на берег ребят не получалось.

- Алексей Гамаюнов не стал терять время и зашел в воду, так детей удалось доставить на сушу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Вот на таком "корабле" рискнули отправиться в плавание мальчишки Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Выяснилось, что мальчишкам по 12 и 13 лет. Оба были испуганы. Успокоившись, рассказали спасателям, как их угораздило оказаться в воде на скрепленных скотчем бутылках.

- Соорудили плот, весла взяли у дедушки и отплыли, - говорят конструкторы-испытатели. – Пристать к берегу у нас не получилось… хорошо, полицейские помогли.

Подростков отвезли в участок, где они, пока ждали своих родителей, смогли согреться и высушить одежду.

- В отношении законных представителей несовершеннолетних сейчас проводится проверка, - заключили в региональном МВД.

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