"Кыс-кыс-кыс": туристы пытались подозвать дикую рысь на Байкале и хищник отозвался

"Кис-кис-кис": туристы пытались подозвать дикую рысь на Байкале. Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

В 21 веке никого уже не удивляет, что при встрече с дикой рысью туристы не бросились наутек, спасая свои жизни, а спокойно достали из кармана смартфон, чтобы снять классное видео. Хотя...Это опасно.

- Ой, как на добычу смотрит...Кыс-кыс-кыс...Откликается! Ничего себе, кошка так-то большая. Домой бы такую, да? - Рассуждают туристы по ту сторону камеры.

Дикая рысь, действительно, повернула голову вы сторону людей после привычного нам кошачьего зова. Однако специалисты национального парка, где группа зевак наткнулась на хищника, развенчали мифы о "домашнем" нраве таёжной кошки.

- Вы думаете, рысь на этом видео заинтересовалась таким призывом от автора видео? Вовсе нет. Она не уходит, потому что ей жаль расстаться со своей добычей – тушей косули, спрятанной в канаве неподалёку от полотна Кругобайкальской железной дороги, - объяснили в социальных сетях нацпарка "Заповедное Прибайкалье".

Так что, на видео мы видим лишь, как хищник переживает за свой честно добытый обед. К слову, история закончилась благополучно: люди поспешили уйти и оставили дикую кошку в покое, после чего рысь вернулась к добыче. Специалисты также отметили, что если вдруг вам посчастливится попасть в подобную ситуацию, место встречи нужно покинуть быстро и без резких движений. Ни одно видео в "Инстаграм" не стоит вашего здоровья.

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