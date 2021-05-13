Как мошенники обманывают пенсионеров на «проблемах с напряжением в электрических розетках»

Фото: архив компании

Как только ни наживаются преступники на доверчивости людей, особенно пожилого возраста. В прошлом году, например, была волна мошеннических действий, когда к иркутянам приходили якобы сотрудники энергокомпании и предлагали за кругленькую сумму поменять счетчики электроэнергии, говоря, что они неисправны. А в последнее время в Иркутске появилась новая схема мошенничества: теперь аферисты настаивают на проблеме с розетками.

- Добрый день, мы энергетики. Подошел срок проверки вашего прибора учета, - приветливо улыбаются лжеспециалисты, стучась в квартиры горожан. Обычно это не вызывает подозрений, потому как сотрудники «Иркутскэнергосбыта» действительно могут проводить проверки и снимать контрольные показания приборов учета на основании Постановления Правительства РФ № 354 от 6.05.2011 года.

На самом деле проверка счетчика - это предлог. После того как лжеэнергетики осмотрят приборы учета, их взгляд устремляется на розетки. Проверяя их как бы заодно, выясняется, что якобы есть проблемы с напряжением в сети.

«Это чревато серьезными последствиями, запросто может сгореть техника и случиться пожар. Нужно менять проводку, - настойчиво рекомендуют аферисты и тут же достают из кармана козырь: - Проблему можно решить, установив цифровое реле контроля напряжения, которое защищает от скачков в сети. Стоит такое оборудование около семи тысяч рублей». Называют и большую сумму! Пенсионеры вздыхают и, как правило, соглашаются. Ну не менять же всю проводку в квартире, это еще дороже и сложнее!

То, что это чистейшей воды обман, выясняется, когда люди рассказывают об этом своим близким или соседям. Во-первых, цена реле в магазинах около тысячи рублей, то есть почти в 7 раз дешевле, а во-вторых, зачастую с напряжением все в порядке и никакого дополнительного оборудования устанавливать не требуется.

В акте приемки работ, которые подписал доверчивый клиент, есть фраза, что услуга выполнена «с согласия собственника», а сама фирма зарегистрирована где-то в Московской области.

- Такие случаи зафиксированы во многих городах России, а недавно мы столкнулись с этим видом мошенничества и в Иркутске, - рассказывает заместитель начальника управления по работе с ЖКХ ООО «Иркутскэнергосбыт» Юлия Матвеева. - Хочу напомнить всем жителям, что сотрудники нашей компании работают только в специальной корпоративной одежде с логотипом «Евросибэнерго». С собой у специалистов есть служебное удостоверение, которое можно попросить показать. В документе должны быть указаны фамилия, имя, отчество, должность работника и подразделение компании, есть фотография. Более того, если возникают сомнения, позвоните в «Иркутскэнергосбыт» и уточните, трудится ли в компании такой человек. Лучше все проверить, нежели быть обманутым.

И ни в коем случае не приобретайте энергооборудование неизвестного назначения у посторонних лиц! Если все же пострадали от мошенников, настоятельно рекомендуем обращаться в правоохранительные органы, как это сделала жительница Шелехова. Полицейские при проверке установили, что в квартиру 80-летней женщины позвонил мужчина и, представившись электриком, предложил купить специальный прибор, который обеспечит постоянное напряжение в сети. Злоумышленнику удалось убедить пожилого человека, что «умную розетку» достаточно поместить над обыкновенной, и она сама будет следить, чтобы не было перепадов напряжения. В результате пенсионерка приобрела 4 гаджета по 7000 рублей, затратив почти 30 тысяч, хотя в магазине похожее устройство стоит около 1000 рублей.

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Если к вам пришли люди, которые представляются сотрудниками коммунальных служб или энергокомпании и предлагают заменить прибор учета (счетчик) или установить цифровое реле контроля напряжения, то лучше позвоните в «Иркутскэнергосбыт» и поинтересуйтесь, действительно ли это необходимо и работают ли в компании сотрудники, которые пришли к вам под видом электриков.

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30 тысяч на умные розетки

В Шелехове полицейские ищут мошенников, которые обманули пенсионерку на 30 тысяч рублей. Именно такую сумму 80-летняя сибирячка отдала лжеэлектрику. Аферист пришел к пожилой женщине в выходные, представился сотрудником энергетической компании и предложил купить специальный прибор, который обеспечит постоянное напряжение в сети. Мошеннику удалось убедить ее, что «умную розетку» достаточно поместить над обыкновенной и она сама будет следить за тем, чтобы не было перепадов напряжения. В результате пенсионерка купила четыре гаджета.

Сотрудники уголовного розыска предупреждают, что не стоит совершать покупки с рук у неизвестных людей, а тем более пускать их в квартиру.