Синоптики разочаровали прогнозом погоды на ближайшую неделю в Иркутске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутске почти лето. Это если смотреть по календарю, когда точно ясно - всего лишь пара недель, и вот оно, первое июня! А у нас только-только зелень появилась. И на улице без куртки зябко. Это совсем непривычно для наших широт. Май обычно проходит мгновенно. Уже к этому времени, ко второй половине месяца, тепло. А сейчас? На всю ближайшую неделю прогноз Гидрометцентра страны один - дождь, дождь, дождь.

В Сибирь через Якутию прорывается холодный воздух с Арктики. И ближайшее воскресенье, 16 мая, будет самым теплым днем в ближайшее время. Завтра воздух прогреется днем до +18! Но потом наступит рабочая неделя, к концу которой холодный фронт охватит уже всю территорию Сибири вплоть до Омска, как следует из погодных карт.

- В ближайшую неделю в Иркутске небольшие кратковременные дожди, днем около +14, ночью +3...6, - смотрим предварительный прогноз гидрометцентра России. -В четверг, 20 мая, осадки могут усилиться, а дневные температуры упадут до +11.

Температура ожидается ниже обычного для этого времени года, а в пятницу, 21 мая, не исключен даже снег с дождем. И это при том, что в самое теплое время суток будет всего около +10.