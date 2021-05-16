«Снимаем отравление и даем успокоительное»: коту, которого при помощи кислорода вернули к жизни пожарные, ищут нового хозяина

У кота сильный стресс. Фото: предоставлено КП-Иркутск

«У котов и, правда, 9 жизней», «спасибо, что спасаете не только людские жизни» - восхищались накануне пользователи соцсетей иркутскими пожарными, которые спасли из горящей квартиры не только ее владельца, но, заметив при тушении пожара черного кота, как говорится, «без признаков жизни», решили попробовать откачать его при помощи кислорода. И получилось! Кот пришел в себя. Но, увы, пока счастливая история спасения без счастливого финала.

«Здравствуйте, тот самый котик, которого спасли пожарные на Карла Либкнехта, ищет семью, я приютила его на время, не знаю, заберут его хозяева или нет. Долго держать у себя не смогу. Может кто-нибудь хочет его взять себе?» Такое объявление появилось накануне в Инстаграм. Разместила его соседка погорельца. Она сначала взяла кота себе, но ее животные были не рады новому постояльцу.

- Хозяин в больнице, у него отравление угарным газом, квартира залита водой, окна в ней выбиты…. Я приклеила на квартиру записку со своим номером телефона, по словам соседей, кто-то из родственников мужчины приезжал уже туда, но мне никто не позвонил, - рассказала КП-Иркутск соседка. – Первую ночь он провел у моей подруги. Уже откликнулись два человека, которые хотели бы его взять, но я нашла у него какие-то красные шишки на животе, поэтому когда откликнулось котокафе «Время котов» без раздумий увезла его туда, чтобы он хотя бы первое время побыл в опытных руках.

Фото кота, сделанное в первые минуты после возвращения в того света Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Котика обследуют комплексно

Коту действительно потребуется долгое время для восстановления, ведь отравление он получил серьезное.

- Что сейчас можно сказать о состоянии кота? Животное находится в стрессе, он плохо ест, мало пьет. Ветеринар пока прописала поить его успокоительным и снимать последствия отравления угарным газом. «Пациент» отлеживается, приходит в себя после пережитого, - рассказали «Комсомолке» в котокафе «Время котов». – Не могу сказать, что к нему плохо относился его прежний хозяин, но то, что его не обследовали, вероятно. Шишки на животе могут быть грыжей – у котов она встречается часто. При кастрации ее можно будет вылечить. Да, мы знаем, что есть уже те, кто хочет стать ему новыми хозяевами, но мы не уверены, готовы ли они к этому. В том числе и финансово. Завтра повезем кота на прием, возможно, потребуются УЗИ, рентген, капельницы. Кроме того, ветеринары могут назначить и стационарное лечение, например, чтобы он в кислородной камере полежал. Поэтому пока не будет пройдено комплексное обследование, оставим его у себя.

Сбор на лечение животного пока не открывают – на первичный прием деньги есть, а там видно будет.

- Конечно, если прошлый хозяин кота откликнется и решит забрать кота – отдадим, - уточняют в котокафе. - Но, наверняка, мужчина и сам пока не представляет, как он в ближайшее время будет жить.

Напомним, пожар на улице Карла Либкнехта в Иркутске разгорелся 15 мая. По данным ГУ МЧС, причиной стало то, что пьяный владелец квартиры уснул на диване с непотушенной сигаретой.

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