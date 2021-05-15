Спасатели откачали на пожаре в Иркутске наглотавшегося дыма кота

Пожарные откачали на пожаре в Иркутске наглотавшегося дыма кота. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Невероятную операцию по спасению черного кота Васьки ( может, его зовут и иначе, не суть), развернули пожарные в Иркутске. Хвостатому несказанно повезло.

- Спасли сначала хозяина квартиры, который устроил пожар в своей квартире, а чуть позже - вернули его кота с того света! - рассказывает подробности начальник пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области Андрей Шутов. -Приехали по вызову в многоэтажку на Карла Либкнехта, 184. Пьяный хозяин кота уснул с сигаретой на диване, сам чуть не сгорел и соседей чуть не оставил без жилья.

Первым делом вытащили наружу, привели в чувство и отправили к медикам этого мужчину, который накануне бурно отметил пятницу, 14 мая.

-А уже потом, когда тушили, под тем самым горящим диваном обнаружили черного кота, - рассказывают подробности спасатели. - Как говорится, "без признаков жизни", потому что тот наглотался дыма. Но все-таки один глаз у него дернулся и мужики решили - надо попробовать откачать. Сначала качали воздух с аппарата, потом доктора дали кислородную маску.

Этому черному коту точно повезло. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

К этому времени вокруг собрался весь двор. Особенно переживали за черного котяру ребятишки. Как оказалось, у него действительно "девять жизней". Ожил!

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