В шоу не все правда: героиня «Беременна в 16» Лида из Иркутска раскрыла тайну о съемках

Лидия с мужем Василием и сыном Андрюшей живут в Куйтуне. Фото: Лидия Мельникова

- Как у меня дела? Я скоро снова стану мамой! Сейчас я нахожусь на 8 месяце беременности, ждем мальчика. Имя малышу пока не придумали, у нас с Васей по этому поводу постоянные споры, - смеется Лидия Мельникова в разговоре с корреспондентом «КП» - Иркутск».

Пишут девчонки со всей страны

Историю юной мамы из Иркутска в 2019 году узнала вся страна благодаря реалити-шоу «Беременна в 16». Сегодня это одна из самых популярных передач России, героинями, которой становятся беременные девочки-подростки. Несмотря на то, что премьера выпуска про Лидию Мельникову вышла на экраны больше двух лет назад, выпуск с Лидой крутят по ТВ достаточно часто, примерно раз в месяц. А потому историей девушки с нелегкой судьбой зрители интересуются. Как она живет сейчас? Как изменилась ее судьба после шоу?

Заинтересовались и корреспонденты «КП» - Иркутск» и написали Лиде в социальных сетях.

- Мне до сих пор со всей страны в социальных сетях пишут девочки, что переживают за меня. Спрашивают, как мои дела, чем я занимаюсь, - рассказывает Лида.

Интрига вокруг жизни экс-участницы «Беременна в 16» - это обдуманный выбор самой девушки. Лидия не ведет соцсети. На странице у нее единственная фотография – на аватарке, причем на которой Лида неузнаваема, и одна запись. Снимков семьи, как об этом просят поклонники шоу, Лида не выкладывает и не устраивает фан-встречи, в отличие от других участниц «Б16», как еще называют шоу.

- Я знаю, что многие сейчас зарабатывают на ведении соцсетей, но нам вполне хватает тех денег, которые приносит мой муж Вася. Да и впускать кого-то в жизнь своей семьи я не хочу, - объяснила Лидия.

К счастью, для читателей «КП» знаменитая мама из Иркутска оказалась не так категорична к общению с журналистами и согласилась рассказать в подробностях, как изменилась ее жизнь после проекта.

Экс-участница реалити-шоу "Б-16" Лидия из Иркутска ждет второго ребенка

Хейтеры заставили пожалеть о съемках

- В первые два месяца после выхода программы я вообще жалела, что согласилась, - вспоминает Лидия, - обидные комментарии хейтеров так и сыпались во всех мои соцсетях. Хотя в личные сообщения мне писали только со словами поддержки, жалели меня.

А началось все с того, что будучи беременной, девушка решила подписаться на группу «беременяшек» в соцсети «Вконтакте», там ее и нашли режиссеры реалити-шоу. То есть продюсеры сами нашли героиню, а не она их! А потом долго уговаривали согласиться участвовать в съемках.

- Мы месяц не соглашались. Долго думали с Васей, ведь на тот момент уже встречались. А когда все-таки решились, пришлось уговаривать всех родственников. Самым сложным было договориться с родной мамой. Каким чудом сумели ее убедить, даже вспоминать не хочу, - смеется девушка.

Семье Лидии пришлось примерить на себя роль актеров – разыгрывать сцены, учить реплики. Ведь авторам шоу важно показать жизнь девушки и до беременности, и во время, и после родов. А так как с большим животом предысторию сделать невозможно, такие сцены снимают уже после того, как участница стала мамой.

- Съемки длились ровно 11 дней, а не все 9 месяцев, как может показаться. Пять дней – в октябре и 6 - в декабре, когда сын Андрей уже появился на свет, - говорит Лида. - Со съемочной группой мы ездили в Иркутск, Зиму и Куйтун. Кстати, в выпуске говорится, что я жила и училась в Иркутске – это неправда. Я всю жизнь прожила в Куйтуне, а в колледж ездила в Зиму. Сказать, что я иркутянка, попросили режиссеры.

И с родной, и с приемной мамы связи потеряны

Несмотря на приставку «реалити» для авторов весьма важно создать драму и держать зрителей в напряжении. Хоть и основано на реальных событиях, но это все же шоу! Вот почему многие факты из жизни Лиды представили несколько иначе.

- Сегодня я не общаюсь ни с родной, ни с приемной мамой, - поделилась с корреспондентом «КП» девушка. - Родная мама так и не бросила свой образ жизни, она все также пьет, меняет мужчин, как перчатки. Двоих детей, моих младших брата и сестру, у нее забрала опека, их уже определили в новую семью. А с приемной мамой общение само по себе сошло на нет. Если смотреть выпуск, кажется, что у нас идеальные отношения, но на самом деле она всегда относилась ко мне без излишней доброты. До меня даже доходили слухи, якобы приемная мама сказала: «Когда ей исполнится 18 лет, ни она, ни ее сын мне не нужны». Хотя мне в лицо она всегда говорила: «Рожай, воспитаем».

Изменили режиссеры и историю знакомства Лидии и Василия. До встречи в кафе, как показано в выпуске, молодые люди не раз отдыхали в одной компании. Но с Лидией Вася действительно познакомился, когда та уже была беременна Андрюшей, но несмотря на мнение друзей и знакомых предложил ей стать его женой, а ребенка принял, как своего. А что с биологическим отцом Андрея? В программе, кстати, снимался не он. Сама Лида не захотела, чтобы он участвовал в процессе, хотя сам парень был не против. И причины для такого решения у девушки были веские. С ним она провела единственную ночь он стал ее первым мужчиной. Но в то, что малыш его, не поверил. Заявил матери своего будущего сына, что с первого раза забеременеть невозможно, и ребенок нагулян. А потом и вовсе раструбил по всему району, что Лида – девушка легкого поведения, оскорблял и унижал. Поэтому видеть этого человека на съемках она не хотела. Хотя сама история, показанная в шоу, воспроизведена реалистично. К слову, биологический отец Андрея пытался связаться с Лидией после родов. Хотел узнать, как дела у малыша, но об этом в передаче умолчали.

Василий принял ребенка Лидии, как своего. Фото: Лидия Мельникова

Гонорар за участие реалити потратили на ремонт дома

Также, многим было интересно сколько денег получила Лидия за съемки в реалити, однако такую информацию могут раскрывать только сами авторы шоу. В разных источниках сумма оплаты участия в шоу в 2021 году варьируется от 150 до 300 тысяч рублей.

- Я подписала контракт о неразглашении, поэтому могу сказать лишь то, что заплатили мне намного меньше заявленных сумм, - рассказала Лидия, - Кстати, слышала, что сейчас за съемки выпуска платят всем участникам, а два года назад деньги предложили только мне. Их мы с Васей потратили на ремонт дома, когда Андрей родился.

Мечтают о переезде в большой город

Сегодня 20-летняя девушка с мужем Василием и сыном Андреем живут в Куйтуне. И как показало время, любовь Лидии и Василия не была выдумкой режиссеров. Пара еще не расписалась в ЗАГСе, но Андрюша получил фамилию и отчество Василия. Андрею сейчас 2,5 года, он ходит в детский сад. Растет очень ласковым ребенком, любит помогать папе с работой на улице. Андрей знает, что такое буквы и цифры и прекрасно различает цвета. Василий работает строителем в частной бригаде – своими руками может смастерить буквально все: от бани до дома. Лидия забрала документы из колледжа и забросила мечту стать поваром-кондитером. В прошлом году хотела найти подработку, но узнала, что ждет второго малыша. Бабушка – мама Василия тоже живет в Куйтуне, на соседней улице, поэтому с внуком видится часто. Кстати, дом, где сегодня живет молодая семья – подарок от родителей мужа. В планах у Лидии и Василия официально пожениться, когда родится второй сын и они с Андрюшей немного подрастут. А когда сыновья станут совсем взрослыми, мечтают переехать в город побольше, может, в Иркутск, чтобы дать детям хорошее образование.