Медсестра из Иркутска похудела на 25 килограммов и стала бикини-моделью

Иркутянка Жанна Кириллова красива на работе и на сцене. Фото: личный архив Жанны Кирилловой

Ровно год назад, в разгар пандемии, на всю страну прославилась тульская медсестра Надежда Жукова. Неожиданно для себя медик красной зоны стала известной благодаря снимку: на нем она в купальнике, сверху на который надет прозрачный костюм химзащиты. А вот 23-летней медсестре-анестезиологу из Ивано-Матренинской детской больницы Иркутска Жанне Кирилловой прозрачные костюмы не нужны. Свою идеальную фигуру девушка предпочитает демонстрировать не на работе, а на сцене. Вот уже три года Жанна успешно совмещает работу медика и профессиональные занятия бодибилдингом.

Чтобы отвлечься от работы в реанимации, начала ходить в спортзал

Сразу скажем, что горы мышц и бицепсов, как у Арнольда Шварценеггера, у Жанны нет. Так как выступает она в одной из самых женственных категорий - фитнес-бикини. Здесь объемы плеч, рук и ног не главное. Наоборот, чтобы побеждать, желательно иметь рельефное «сухое» тело в форме песочных часов и почти идеальные пропорции: 90-60-90.

- Конечно, коллеги на работе постоянно подшучивают. Если нужно перенести что-то тяжелое, говорят: «Давай, ты же спортсменка, помогай», - улыбается в разговоре с корреспондентом "КП"-"Иркутск" Жанна Кириллова. – У многих стереотип, если я занимаюсь бодибилдингом, могу поднять 100-килограммовую штангу. Сотку я, конечно, не возьму, а вот 45 кг поднимаю легко. А если серьезно, то у нас в реанимации в основном лежачие дети и подростки после операции. Вся забота за ними на девочках-медсестрах. И нередко приходится носить пациентов на руках.

Так Жанна выглядит на работе. Фото: личный архив Жанны Кирилловой

Удивительно, но еще в подростковом возрасте, Жанна не увлекалась ни спортом, ни медициной. Девушка признается, что решила поступить в медицинский колледж ради победы над страхами. В детстве Жанна могла упасть в обморок лишь от одного вида крови. Сейчас же медик работает с самыми тяжелыми пациентами.

- Самое страшное, когда к нам поступают ребятишки, пострадавшие в ДТП, во время несчастных случаев, - говорит Жанна. – Многих в прямом смысле приходится возвращать к жизни, проводя реанимацию. Конечно, эмоционально работа тяжелая. Чтобы отвлечься, я и начала ходить в спортзал.

Так Жанна выглядела когда весила 73 кг. Фото: личный архив Жанны Кирилловой

«А ты что такая жирная?!»

Цели стать фитоняшкой и уж тем более фитнес-моделью Жанна никогда не преследовала. Наоборот, любовь со спортом у нее развивалась гораздо медленнее, чем с медициной.

- Подростком я при росте в 167 см весила 73 кг, - говорит Жанна. – Я была кругленькая, как шарик. Но не замечала этого, так как чувствовала себя комфортно в таком теле. Пока не встретила бывшую одноклассницу, которая прямо в лоб меня спросила: «А ты что такая жирная?!». После этого я записалась в тренажерку, но занималась несерьезно. Ходила максимум один раз в неделю и даже не могла поднять гантелю в 2 килограмма.

А так на сцене во время выступления. Фото: личный архив Жанны Кирилловой

В 18 лет Жанна решила заняться кроссфитом, рассчитывая на то, что благодаря интенсивным занятиям, в этом виде спорта, она похудеет быстрее. И не ошиблась. Вес начал уходить. Но главное, что в новом клубе, Жанна встретила тренера, которая готовит девушек к соревнованиям по фитнес-бикини.

- Она сказала, что мне можно сделать подходящие пропорции для выступлений в фитнес-бикини, - продолжает Жанна. – Ведь еще до кроссфита, почти за год я похудела на 25 кг. Благодаря правильному питанию. Самое сложное было отказаться от любимых сладостей. Перешла на протеиновые батончики, каши, овощи, морепродукты и яйца. Вообще, есть миф, мол, если хочешь похудеть, нужно убрать из рациона углеводы. А ведь они главный источник энергии! Просто нужно минимизировать потребление быстрых углеводов: сладости, выпечку, хлеб, фрукты, газировку, колбасы, фаст-фуд, алкоголь.

Жанна выступает в категории фитнес-бикини. Фото: личный архив Жанны Кирилловой

И, конечно, никуда без тренировок как минимум три раза в неделю. Благодаря им, тело Жанны обросло мышцами, а жира почти не осталось.

- Раньше у меня вообще был сумасшедший график, - говорит Жанна. – В 8 утра я выходила со смены и к 9 спешила в тренажерный зал. Час занималась и отправлялась в салон, где подрабатывала косметологом. В 20 часов возвращалась домой и просто падала от усталости. И так было полгода. Но никому не советую делать также, отдых и восстановление после тренировок не менее важен.

Сначала Жанна занималась кроссфитом, а затем перешла в фитнес. Фото: личный архив Жанны Кирилловой

Важны не только формы, но и артистизм

Такая подготовка принесла результат. На городских соревнованиях Жанна завоевала две бронзовые медали. Но, признается спортсменка, не только благодаря занятиям с железом, в фитнес-бикини не менее важна и артистичность.

- Даже если у вас самая идеальная фигура в мире, а вы неправильно ее преподнесете жюри на выступлении, победы не будет, - объясняет Жанна. – Поэтому нужно заниматься еще и отдельной дисциплиной – позированием. Так что, лучше искать тренера, который может научить вас и этому. Например, меня готовит Мария Лохман, которая знает про наш вид спорта все.

Фото: личный архив Жанны Кирилловой

Теперь медсестра по имени Жанна планирует перейти в еще более женственную категорию фитнес-модель, в которой мышцы играют еще меньшую роль. А вот бросать медицину и полностью уходить в модельный бизнес, девушка не планирует.

- Я очень люблю детей, - заключает Жанна. – И хочу им помогать.

ТТХ Жанны Кирилловой

Рост: 167 см

Вес: 55 кг

Объемы: 88-62-92

Жанна (справа) на соревнованиях по фитнес-бикини. Фото: личный архив Жанны Кирилловой

Жанна любит детей и не собирается оставлять медицину. Фото: личный архив Жанны Кирилловой

Медсестра планирует перейти в другую категорию фитнес-модель. Фото: личный архив Жанны Кирилловой

Фото: личный архив Жанны Кирилловой

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