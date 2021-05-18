15-летний школьник из Иркутска сообщил о ложном минировании в школе в Казани

15-летний школьник из Иркутска «заминировал» школу в Казани и грозил расстрелять учеников из дробовика

После страшной трагедии в Казани, когда 19-летний Ильназ Галявиев устроил бойню в гимназии №145, убив 9 человек, в учебные заведения столицы Татарстана продолжают поступать ложные сообщения о минировании. Например, сегодня, 18 мая, эвакуировали школу № 67 из-за письма, якобы от сообщника Галявиева. Почти в то же время в телеграмм-каналах появилось видео, на котором 15-летний подросток извиняется за свою глупую шутку о готовящемся взрыве в другой казанской школе.

- 14 мая 2021 года я сообщил о теракте в Казани, который должен был состояться 17 мая в школе №27, - говорит парень. – Эта информация ложная и я прошу прощения.

Под видео в посте была подписана короткая информация о телефонном террористе. Оказалось, он из Иркутска. Помимо взрыва школы он якобы еще угрожал расстрелять учеников и учителей из дробовика. Правда, за эти угрозы, на видео телефонный хулиган не извинялся.

Реальное ли видео, и тот ли самый лжеминер на нем, не удалось выяснить. А вот сама история – не фейк. Как рассказал корреспонденту «КП»- Иркутск» информированный источник из правоохранительных органов, такой звонок действительно был. Парень из Иркутска позвонил в московский центр психологической помощи и заявил о готовящемся взрыве в школе в Казани. По его информации это должно было случиться 17-го мая. Учеников и педагогов эвакуировали, но никаких бомб в здании не нашли. А вот звонившего вычислили быстро. Теперь ему и его родителям не до шуток. Против телефонных террористов, которые распространяют фейки о якобы заложенных взрывных устройствах, возбуждают уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений». Звонившему грозит штраф до 700 тыс. руб., и это в лучшем случае. А в худшем он может отправиться за решетку на срок до 5 лет.

Напомним, трагедия в Казани произошла 11 мая. Ильназ Галявиев ворвался в школу, взорвал самодельную бомбу и открыл стрельбу по ученикам и педагогам. Погибли семеро детей и двое взрослых, еще несколько человек попали в больницу в тяжелом состоянии. Оказалось, что Галявиев закончил ту самую гимназию четыре года назад и учился в на айтишника. После задержания нападавший признался, что ненавидит людей. Себя же он называл богом и заявил, что устроил нападение, чтобы о нем все узнали. Теперь убийце грозит пожизненный срок заключения. Суд заключил его в под стражу в СИЗО как минимум на два месяца.

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