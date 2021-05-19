"У нас горит полдеревни": в поселке Дальний Иркутской области сгорело 17 домов. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск"

Ситуация в поселке Дальний Нижнеилимского района Иркутской области сейчас напоминает кадры из фильма-катастрофы. Днем, 19 мая в населенном пункте, в котором проживают всего 68 человек, произошел крупный пожар. Загорелись сразу 17 домов. Правда, жилых из них всего 4, остальные 13 заброшены. Но, по словам спасателей, огонь может распространиться и на другие строения. Всего в поселке 48 домов, у 35 из них есть владельцы.

- Погибших и пострадавших нет, - рассказали «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Сейчас с огнем борются добровольные пожарные и местные жители. Из-за того, что в поселок нет дорог, а также нет паромной переправы через реку Илим, для тушения пожара на место из Железногорска-Илимского вылетел вертолет Ми-8 авиалесоохраны с 15 десантниками на борту.

Что касается местных жителей, чьи дома объяты огнем, то всех их временно разместили в здании местной администрации. Сейчас тушение пожара осложняется сильными порывами ветра. Во всем поселке отключили электроэнергию.

Также есть угроза перехода огня на лес. Пламя от него сейчас отсекают минерализованные полосы.

Добавим, что это не первый крупный пожар в поселке Дальний. Так, весной 2014 года огонь от лесного пожара уничтожил 22 дома, без крова тогда остались 59 человек.

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