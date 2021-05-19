«Тушим всей деревней»: в поселке Дальний Иркутской области горят уже 24 дома, и огонь не отступает

«Тушим всей деревней»: в поселке Дальний Иркутской области горит уже 24 дома и огонь не отступает. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск"

В поселке Дальний Нижнеилимского района Иркутской области расширяется крупный пожар, который произошел днем, 19 мая. Напомним, сначала в населенном пункте в котором проживают 68 человек, загорелись 17 домов, из которых 4 жилые. Но, через несколько часов пламя охватило еще 7 строений. Теперь там горят 24 дома: 11 жилых и 13 нежилых. «Комсомолка» дозвонилась до главы Дальнего Татьяны Смирновой.

- В прямом смысле тушим всем поселком, - запыхаясь, отвечает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Татьяна Смирнова. – Вот слышите, вертолет МЧС на помощь прилетел. Сейчас даже не могу точно посчитать, сколько домов горит. Главное, что никто не погиб и не пострадал. Погорельцев мы будем размещать в здании администрации. Пока еще не всех удалось собрать. Кто-то еще бегает, тушит.

На место вылетели уже два вертолета Ми-8. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Всего в поселке 48 домов, у 35 из них есть владельцы. Чтобы огонь не уничтожил все строения, принято решение бороться с огнем с воздуха. В Дальний вылетел самолет БЕ-200ЧС Красноярского авиационно-спасательного центра. Также прилетели два вертолета Ми-8. Один МЧС России с 10 спасателями Специализированной пожарно-спасательной части и необходимой техникой для тушения, а второй авиалесоохраны с 10 пожарными-десантниками на борту.

- Уже известно, что пожар возник в границах поселка со стороны нежилых и неэксплуатируемых строений, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Причину еще только предстоит выяснить специалистам и дознавателям. Что касается погорельцев, то 15 человек разместили в здании администрации. Тушение осложняется сильными порывами ветра.

Добавим, что проверку по факту пожара начала прокуратура Приангарья. Кроме этого, на место выехала следственно-оперативная группа МВД.

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