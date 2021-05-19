Погода на июнь 2021 в Иркутске: солнца больше, дождей меньше Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Май жителей Иркутска весенним теплом пока так и не порадовал, и, похоже, что этого уже не случится. Поэтому вся надежда на то, что солнце наконец припечет в начале лета. И надежда на это есть. Синоптики дали оптимистичный, пусть и предварительный, прогноз на первый летний месяц. Итак, какой будет погода на июнь 2021 в Иркутске.

- Температура в июне в Иркутске и по всей области ожидается на 1-2 градуса выше нормы, - рассказывает «КП» - Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – В первой половине месяца ночами от +3 до +8 градусов, во второй +13, +18. Днем в начале июня от +18… +23, а в конце месяца потеплеет до +23… +28.

Что касается осадков, то дождей в Иркутске ожидается меньше обычного. А вот солнечных дней синоптики обещают гораздо больше, чем пасмурных с хмурыми облаками. И это отличная новость, учитывая, что почти во все выходные в мае шел небольшой дождь и дул ветер. Такова погода на июнь 2021 в Иркутске.

Ну а пока иркутянам еще предстоит потерпеть непогоду. Вечером, 20 мая в столице Приангарья усилится дождь, а в пятницу, 21-го и вовсе ожидается штормовой ветер порывами до 15-20 м/с. Потепления до конца этой недели, как и в начале следующей, пока не ждем.

А теперь немного истории. За последние 30 лет самый теплый июнь в Иркутске зафиксирован в 2000 году. Тогда температура была на 4 градуса выше нормы. В 2001-м на 3 градуса. Также теплее обычного было в 2008-м и 2011-м. Самый холодный июнь иркутяне пережили в 1996-м, когда столбик термометра показывал температуру на 2 градуса ниже нормы.

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