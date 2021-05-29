Вакансии для студентов с зарплатой от 45 тысяч рублей: рассказываем, где больше всего заработать летом в Иркутске

Вакансии для студентов с зарплатой от 45 тысяч рублей: КП расскажет, где больше всего заработать этим летом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже через считанные дни начнется лето, школьники отправятся на каникулы, а студенты закинут свои зачетки в пыльный ящик до следующего 1 сентября. Однако вторым уже приходится пробовать на вкус радости взрослой жизни и искать источник заработка помимо привычного "мама,дай". КП-Иркутск выяснила, на какие вакансии работодатели чаще всего ищут студентов, и сколько готово платить начальство сотруднику с неоконченным высшим.

- Среди объявлений поиска работников, где руководители готовы рассмотреть кандидатуру студента, первое место занял сотрудник склада. На втором месте по востребованности банковский работник, а на третьем курьер. Кроме того, работодатели ищут студентов на должности администраторов и промоутеров, - рассказали специалисты сайта бесплатных объявлений "Авито".

Однако востребованный не значит хорошо оплачиваемый. Для тех, кто не готов трудиться за 25 тысяч рублей в месяц (таким был средний заработок учащихся вузов Иркутска), есть предложения с более солидными гонорарами. Например, больше всего студенты зарабатывают на должности гида - 60 тысяч рублей. По убывающей в тройке рейтинга также расположились вакансии торгового представителя - 50 тысяч рублей и комплектовщика - 45 тысяч за месяц добросовестного труда. Кроме того, не бедствуют банковские работники и курьеры. При этом, средний заработок, обещанный работодателями студентам по всей России, составляет 28 тысяч рублей в месяц при условии полной занятости.

К слову, только в Иркутске за последние два месяца на сайте появилось две тысячи новых объявлений о поиске сотрудников.

- Лето - традиционно высокий сезон для студенческих подработок. На повышение активности влияют как развитие e-commerce и общая тенденция к увеличению гибкости условий работы, так и прошлогодний локдаун, - отметили представители сервиса "Авито".

Вместе с тем, современных потенциальных сотрудников привлекает быстрый поиск работы: возможность связываться с будущим работодателем по телефону или в мессенджере, не отсылая резюме и без излишней бюрократии.

Городами с самым большим количеством вакансий для студентов традиционно остаются Москва и Санкт-Петербург. В столице по сравнению с прошлым годом активность соискателей выросла на 39%. В Санкт-Петербурге интерес молодого поколения к поиску работу повысился на 14% за год.

Тем временем во всей Иркутской области, вне зависимости от возраста соискателей, желание найти подработку ниже, чем в среднем по России. Хотя в целом в стране эксперты зафиксировали рост индекса востребованности подработки, сейчас его показатель- 0,19. В Приангарье его вес - 0,17.

- Данный показатель оценивает ожидания соискателей на текущий момент: чем выше индекс, тем более комфортно себя ощущают соискатели и тем меньше нуждаются в подработке и наоборот – чем ниже индекс, тем сложнее положение соискателя, и тем важнее для него подработка, - рассказали в службе исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Меньше жителей Иркутской области дополнительный источник заработка ищут соискатели в Липецкой области, Ханты-Мансийского АО, Пензенской области, Москвы и Нижегородской области, а среди сибирских регионов – в Красноярском крае. Напротив, самый высокий интерес к подработке – в Тульской, Рязанской, Оренбургской областях, Ставропольском крае и Владимирской области, в Сибири – в Омской области.

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