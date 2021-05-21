Сибирячка через суд вернула 182 тысячи рублей за сорванный из-за пандемии отдых в Турции. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Зимой так хочется лета, тепла, моря…Почему бы заранее не забронировать отель на море? В январе прошлого года Ирина Волкова (имя изменено – прим. Ред.) через иркутское агентство купила путевку за 182 000 рублей. Туроператор обещал две недели без забот в пятизвездочном отеле Кемера.

- Бассейны, бесплатные завтраки, SPA, и до пляжа – рукой подать, прямо через дорогу! – рассказывает Ирина. - Я сразу же оплатила все- авиабилеты, автобус из аэропорта до отеля и обратно. Чтобы ни о чем не думать и просто греться на средиземноморском солнышке.

Все планы перечеркнула эпидемия COVID-19. В конце марта Турция закрыла границы для туристов до августа, поездка Ирины была запланирована на июнь.

- Когда я поняла, что выехать не получится, написала турагентству о том, что хочу вернуть деньги. В ответ мне прислали предложение перенести дату вылета или вообще поехать в другое место. Ехать на море и в толпе на пляже подцепить коронавирус? Ну уж нет, лучше отдохну дома! На просьбу расторгнуть договор и вернуть мне деньги никто не ответил.

Долгожданный отпуск был сорван. Так и не найдя общий язык с турфирмой, в декабре Ирина обратилась в суд, чтобы вернуть стоимость тура.

В Свердловском районном суде объяснили, что туристическая путевка – такой же товар, как любой другой, и на покупателя распространяется закон о защите прав потребителей. Туроператор взял оплату, но не предоставил услугу, пусть и не по своей вине, а значит, должен вернуть средства по требованию клиента.

Отодвинуть дату отдыха – вариант неплохой, но даже Ростуризм просил воздержаться от поездок, так как это может быть опасно для здоровья. Правосудие оказалось на стороне женщины.

- В итоге я получила от турфирмы не только свои 182 тысячи рублей, но еще и 6 776 рублей процентов за использование моих денег туроператором. Главное, они ко мне вернулись и теперь я смогу потратить их на отдых, не рискуя здоровьем.

Этот случай не единичный, все чаще россияне вообще отказываются от запланированных поездок за границу, только в Свердловском районном суде Иркутска за год рассмотрели не один десяток подобных дел.

Алексей ЧЕРКАШИН, юрист:

Деньги вернут, если отказаться от поездки пришлось не по вашей вине

- Сперва лучше попытаться договориться с турфирмой, отправить ей заявление о расторжении договора. Если откажут или проигнорируют – обращайтесь в суд. Если отпуск не состоялся по обстоятельствам, не зависящим от вас, а пандемия – именно такое обстоятельство, есть хорошие шансы выиграть дело. Турция официально закрыла границы, а Роспотребнадзор указал на опасность путешествия во время пандемии – это для суда достаточное доказательство того, что вы отказались от поездки не по своему желанию, а по объективным причинам.

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