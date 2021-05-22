«Олег историй знает миллион»: таинственный собеседник по имени Олег звонит каждый вечер на все таксофоны Иркутска

Помню, как в детстве многие пользовались таксофонами: связывались с семьей, которая живет за городом, дозванивались до оперативных служб. Сейчас уличных телефонов осталось немного и даже те из них, что еще стоят редко используются по назначению.

Однако в последнее время внимание редакции привлекла распространяющаяся в интернете информация о трезвонящих таксофонах. Во многих сибирских пабликах начали появляться видео уличных телефонов, которые ежедневно примерно в одно и то же время начинают звонить. Явление становится массовым: с такими случаями, судя по всему, уже столкнулись жители Иркутска, Омска, Новосибирска, а также их окрестностей.

Корреспондент «КП» решил на собственном примере проверить, действительно ли кто-то совершает звонки как будто из Матрицы, и если да, то кто за этим стоит.

Посмотрев адреса таксофонов, я нашла один из них недалеко от своего дома. Удобно устроилась неподалеку, чтобы не пропустить звонок, который по словам очевидцев, идет с восьми до девяти часов вечера.

Таксофон стоит под синим козырьком посреди тротуара. И это в центре города – на виду у всех! Вот так ходишь мимо него и не замечаешь. Пока я строила догадки, смогу ли я поучаствовать в таинственной истории, уличный друг о своем существовании сообщил громким звонком. Он звенел настойчиво, а в радиусе 5 метров была я одна.

- Алло! – кричу.

- Привет, я ассистент Олег.

- Какой Олег?

А в ответ:

- С телефонными мошенниками сталкиваются миллионы жителей. Расскажу, как защититься от них и не потерять деньги. Достаточно записать простые правила…

Олег с очень приятным тембром рассказал, что никому нельзя говорит данные своей банковской карты, и коды из смс. При подозрительном звонке якобы из банка лучше прекратить разговор, положить трубку и самой перезвонить в банк.

- А вы сталкивались с телефонным мошенничеством? – продолжил приятную беседу Олег.

- Нет, - отвечаю, хотя это не так. Но признаваться, что я где-то была глупа, не хотелось. Даже Олегу.

- Вам повезло, но будьте осторожнее. Ведь мошенники стали почти в три раза чаще находить своих жертв по телефону. Берегите себя и хорошего вечера!

Ну, хорошего… Я повесила трубку. И стала изучать чудо-таксофон. Оказалось, что он бесплатный! Да, да. Можно подойти и позвонить по любому номеру, на мобильник или городской. Вызвать пожарных, скорую, полицию. В любое время дня и ночи. А на табличке рядом с аппаратом есть номер - заветные шесть цифр. То есть можно принять звонок!

И если с таксофоном все более-менее понятно, то кто же такой Олег? Судя по словам очевидцев, чаще всего ассистент Олег рассказывает осмелившимся взять трубку собеседникам истории, как уберечься от мошенников. Как выяснила «Комсомолка», Олег – реальный голосовой помощник компании Тинькофф. Он начинает обзванивать жителей разных регионов России каждый день в 20.06 по местному времени. Именно в эти минуты в городах и поселках страны раздаются загадочные звонки. Олег рассказывает, как не стать жертвой мошенников, избавиться от спама, а еще развлекает случайных прохожих хорошей музыкой со словами «Защитник Олег». Правда, почему голосовой помощник решил обратиться к россиянам таким необычным способом, компания пока не раскрывает.

Кстати, в Иркутской области, более полутора тысяч таксофонов. Большинство из них расположено в сельской местности. В деревнях без них никак- вызвать врача, срочно позвонить кому-то, пенсионерам поговорить с родными. Таксофоны очень нужны и порой, являются единственной ниточкой со всем миром. Два миллиона 80 тысяч минут, - столько проговорили через таксофоны жители Приангарья в 2020 году. Это больше в два с половиной раза по сравнению с предыдущим годом.

А я теперь, когда я иду мимо таксофона, думаю, вдруг позвонит Олег и о чем расскажет он еще?