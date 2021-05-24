"Комсомольская правда" в Иркутске запускает акцию "Поблагодари врача" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пандемия еще раз напомнила нам, что труд врачей - бесценен. В дни, когда больницы были переполнены, а скорая помощь "летала" на огромное количество вызовов, медики выстояли и, рискуя собственным здоровьем, мужественно спасали пациентов. Но и помимо COVID-19 у медиков хватает забот. Ведь остальные болезни и травмы никто не отменял.

От всей души поблагодарить медиков за то, что помогают справиться с бедой, восстановить здоровье и забыть даже о самой тяжелой болезни, как о страшном сне, - не так уж и сложно. А врачам добрые слова придадут сил и вдохновения дальше трудиться на благо пациентов.

С "Комсомольской правдой" сказать спасибо врачам - просто! Присылайте свои истории лечения и выздоровления в нашу редакцию, а мы опубликуем их в спецвыпуске газеты ко Дню Медика, который выйдет 18 июня. Чем подробнее расскажете о том, как помогли вам или вашим близким, тем приятнее врачам будет прочитать теплое послание!

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Присылайте благодарности докторам на электронный адрес o.kuzovleva@phkp.ru. Также вы можете звонить нам по телефону (3952) 208-004.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Принимаются заявки на конкурс "Клиника года"

Напомним, "Комсомольская правда" в Иркутске вместе с министерством здравоохранения области продолжает ежегодный конкурс "Клиника года". К участию приглашаются ведущие медучреждения региона.

Проект поможет наладить диалог между больницами и пациентами, напомнит врачам о значимости их работы, а сибиряки смогут поддержать медиков, которым они благодарны за помощь. К слову, в этом году можно проголосовать не только за клинику, но и за конкретного специалиста в номинации "Доктор года".

Тем временем, на сайте irk.kp.ru продолжается традиционный фотоконкурс "Феи в белых халатах" - участвовать могут все желающие.