Чуть русский не забыл. Школьник в Братске самостоятельно выучил испанский и теперь сдает по нему ЕГЭ

Егор Застрожнев - единственный в Братске напишет ЕГЭ по испанскому языку. Фото предоставлено героем публикации

Про русский, конечно, шутка. Не забыл.

- Для поступления в вуз я буду сдавать пять ЕГЭ – русский язык, математику профильного уровня, историю, обществознание и английский, а испанский – для души! – вот так рассуждает 11-классник из лицея № 3 Братска Егор Застрожнев. Он - один из двух выпускников Иркутской области, кто замахнулся сдаваться в качестве экзамена по выбору, испанский.

- Вообще тяга к языкам у меня с детства, - признается Егор. – С бабушкой вместо сказок и комиксов читали старенький учебник по английскому. В школе испанский не изучал, конечно (смеется). Но педагог английского Ольга Дмитриевна Бабушкина знает и испанский. Как-то однажды услышал от нее непонятные мне слова, а они всегда меня привлекали, заинтересовался. Тогда Ольга Дмитриевна принесла сборник рассказов на испанском «Хороший совет». Некоторые фразы похожи с английскими, я стал изучать их по книге. Потом включил видеоуроки в интернете и увлекся окончательно! Это было в 10-м классе.

Одиннадцатиклассник выучил испанский язык сам, через интернет. Фото предоставлено героем публикации

Искать репетитора Егор не стал, хотя такие курсы в Братске есть. Но от дома выпускника до центра Братска, где располагается большинство школ, добираться далеко и долго. К тому же, Егор уверен – изучать язык лучше с его носителем. А интернет всегда под рукой! Школьник нашел бесплатный языковой сервис.

- В удобное для меня время, а это обычно около 11 вечера, я подключаюсь к видеоконференции с классом, - говорит Егор. – Преподаватели, правда, не всегда испанцы. Иногда занятия ведут педагоги, свободно владеющие испанским. А ученики собрались буквально со всего мира. Германия, Франция, Азербайджан, Сингапур, - я из России один. Интересно, что и возраст у нас всех разный, в основном слушатели довольно взрослые. Это так интересно, когда на одной площадке собирается столько людей. Сначала нам объясняют тему, затем мы ее обсуждаем. Если не понимаем друг друга по-испански, переходим на английский. Так что и знания по нему тоже прокачиваю.

Но не только языком, на котором говорил известный художник Сальвадор Дали, увлекается Егор. Он обожает испанскую музыку – классику и рок, кино, фильмы, к слову, смотрит в оригинале. Также играет на гитаре,ходит в спортзал, коллекционирует драгоценные камни, читает историю.

Выпускник готовится к пяти экзаменам, но не забывает и про здоровье - ходит в спортзал. Фото предоставлено героем публикации

- Будущую профессию хочу связать с экономикой, а испанский – только хобби, - говорит Егор. – Но оно мне уже помогло завести друзей по всему миру. Я общаюсь с одним испанцем, Густаво, вместе играем в онлайн-игру, прекрасно понимаем друг друга. Найти носителя языка для общения проще, чем кажется, в любой международной соцсети много открытых людей!

Конечно, испанский пригодится и в путешествиях. На родине Сервантеса Егору побывать пока не довелось, хотя он мечтает.

- Я никогда в Испании не был, но раз уж знаю язык – то теперь точно мне суждено съездить в эту страну! Своими глазами увидеть творение Гауди - Саграду Фамилию в Барселоне,парк Гуэль, соборную мечеть Мескиту.

К слову, сдавать экзамен Егор будет тоже один- один в аудитории. Специально для него в одной из школ Братска выделили класс и комиссию на два дня. 28 июня - устная часть ЕГЭ, 29 июня – письменная.

- К ЕГЭ особенно не готовился, - говорит Егор. – Выбрал его только для того, чтобы проверить свои знания.

Еще один выпускник будет сдавать испанский язык в Ангарске а два одиннадцатиклассника из Ангарска выбрали ЕГЭ по французскому.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

8564 выпускника сдадут профильную математику по выбору, это самая популярная из дисциплин по выбору в 2021-м году в Приангарье;

7152 человек напишут обществознание;

2798 одиннадцатиклассников сдадут ЕГЭ по физике;

2383 – по информатике и ИКТ.

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