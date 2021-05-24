Даже списать было не у кого: как школа в Иркутской области учила единственного одиннадцатиклассника

По одному одиннадцатикласснику выпустили школы сел Непа и Преображенка Катангского района Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Воздушные шары и белые бантики – в Иркутской области звенят последние звонки. Белые кружевные фартуки и банты, красные и синие ленты через плечо, - на улицах толпы выпускников. Но только не в селах Непа и Преображенка, где 11-классников впору встречать с красной ковровой дорожкой, как самых дорогих гостей. Ведь выпускников там всего по одному на всю школу!

Вырезал цифры, надувал шары

- Как получился, что я остался один? – переспрашивает Глеб Тетерин, единственный выпускник школы поселка Непа. – После 9 класса одноклассники разошлись по техникумам, кроме меня и друга. Но и он, окончив 10-й класс, уехал. Вот так последний год и проучился один. Сложно, конечно, нельзя не приготовиться, за спиной ни у кого не спрятаться, учитель обязательно спросит. Тем более, что один из педагогов – моя мама. Она – строгий учитель!

Глеб Тетерин - единственный выпускник школы села Непа. Фото предоставлено героем публикации.

Мария Анатольевна преподавала у сына информатику, музыку, ИЗО и физкультуру. Правда, на некоторых уроках Глеб все-таки был не один, к нему присоединялись 10-классники. Совмещенные занятия проходили по физкультуре, информатике, русскому языку и литературе.

- Девчонки из 10-го класса помогли мне подготовить спортзал к последнему звонку, - говорит Глеб. – Вместе надували воздушные шары, украшали. И мама тоже помогла, вместе с ней мастерили цифры «2021».

Провожать Глеба во взрослую жизнь завтра придет вся школа – 22 ученика и 8 учителей, а также друзья и родные.

- Сейчас все свободное время занимает подготовка к ЕГЭ, - говорит Глеб. – Всегда привлекали естественные науки – химия, биология, поэтому хочу стать терапевтом или фармацевтом, главное, чтобы баллов хватило для поступления в медицинский. Если нет – пойду в колледж и поступлю позже!

Глеб с друзьями, учителями и мамой оформили спортзал школы к последнему звонку. Фото предоставлено героем публикации.

Сдавать экзамены Глеб будет в Ербогачене, что в 226 км от Непы. Полетит туда на вертолете, другой дороги до райцентра сейчас нет.

Матвей и выпускник – слова-синонимы

Лететь на экзамены пришлось и другому выпускнику - Матвею Колесникову из Преображенки. Он, как и Глеб Тетерин, в своей школе тоже единственный выпускник.

- А ведь 11 класса в нашей школе могло и не быть, - улыбается Матвей. – После окончания 9 класса я поступил в колледж, но после первой сессии решил вернуться. Учителя были только рады! Последний звонок я подготовил сам: для первоклашек сделал напутствие, для учителей – грамоты. Было странно, когда вместо слова «выпускник» все говорили просто Матвей, словно это синонимы (смеется).

Одиннадцатиклассник средней школы села Преображенка - Матвей Колесников. Фото предоставлено героем публикации.

Единственный 11-классник, но не единственный выпускник в семье. Младший брат в этом году окончил 9 класс, сестра - начальную школу, а второй братик – детский сад.

Кроме родных об отъезде Матвея из села сожалеют соседи, которым парень мастерски чинил телевизоры. Развивать навыки Матвей планирует в авиационном техникуме:

- Теперь я готов ко взрослой жизни, буду учиться лучше, да и обратной дороги в школу – больше нет!

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