ЕГЭ в Иркутске 2021: выпускники хотят стать айтишниками и технарями Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ЕГЭ в Иркутске 2021. Традиционно вместе с беззаботной порой последних звонков и выпускных школьники переживают период полный стресса и переживаний. Речь идет о сдаче единого государственного экзамена. В этом году по рейтингу выбранных одиннадцатиклассниками предметов можно проследить тенденцию увеличения заинтересованности молодого поколения в профессиях в технической сфере и сфере информационных технологий. К такому выводу пришли и в департаменте образования Иркутска.

– В рейтинге самой популярной является математика профильного уровня. Этот предмет выбрали более двух с половиной тысяч одиннадцатиклассников. Также в нем обществознание – 2300 человек. Около 900 выпускников решили сдавать ЕГЭ по информатике и компьютерным технологиям. 818 школьников выбрали физику, 713 – историю, 641 – биологию, 592 – английский язык, 469 – химию, - рассказали в администрации.

По первой тройке лидеров среди дисциплин можно уверенно подвести итог, что подавать документы на поступление, выпускники областного центра планируют на такие специальности, как IT-технологии, программирование, инжиниринг и другие. В прошлом году показатели были схожи с нынешними. Поколение одиннадцатиклассников 2020 чаще всего выбирало именно технические профессии - 55% случаев, менее популярными стали профессии в экономической и юридической сферах.

К слову, на ЕГЭ в Иркутске в 2021 году увеличилось и количество гуманитариев, желающих сдать экзамен по литературе. Это больше двухсот выпускников. Также в рейтинге сохраняют свои позиции география и иностранные языки: немецкий, китайский и французский.

В Иркутске единый экзамен в этом году сдадут 4223 выпускника. Есть и те, кто не планирует после окончания школы поступать в университет - это 161 человек. Для них экзамен по русскому языку пройдет 25 мая, а по математике 28 мая. Остальные 4062 выпускника сдадут профильные предметы и будут поступать в вузы.

Площадками для сдачи экзаменов в Иркутске станут 14 пунктов на базе муниципальных общеобразовательных организаций. Будут соблюдены все рекомендации Рособрнадзора и Роспотребнадзора. Также будет организована сдача экзамена на дому для тех, кто имеет проблемы со здоровьем, таких площадок будет 8. Основной период экзаменов пройдет с 31 мая до 2 июля.

Что касается выпускников 9 классов, в этом году экзамены будет сдавать 7093 обучающихся. Для них организуют 37 пунктов проведения экзаменов на базе организаций и 9 пунктов на дому. Удачи выпускникам на ЕГЭ 2021 в Иркутске.

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