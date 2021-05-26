Пьяный иностранец пытался выйти из самолета на взлетной полосе в аэропорту Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В аэропорту Иркутска утром, 26 мая пришлось задерживать вылет самолета в Москву. Дело в том, что уже во время рулежки на взлетной полосе, один из пассажиров встал со своего места и начал вести себя вызывающе. Как удалось выяснить «КП»-Иркутск», мужчина пытался открыть дверь запасного выхода лайнера. Экипаж сообщил об этом транспортным полицейским. Пилотам пришлось останавливаться.

- Буйного пассажира вывели из салона и отвели в линейный отдел, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. – Им оказался 40-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Он был пьян.

«Комсомолка» выяснила, что буян из Белоруссии. Вылет рейса в столицу России из-за него пришлось задержать на 30 минут. Впрочем, мужчину на борт все равно больше не пустили. Против него составили протокол за появление пьяным в общественном месте. За это ему грозит штраф от 500 до 1000 рублей. В худшем случае арест на 15 суток.

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