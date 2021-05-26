1 июня в Иркутске 2021: невероятные шоу, мастер-классы и квесты пройдут в День защиты детей Фото: Мария АНАНОВА

У ребятишек всей страны начинаются каникулы, а тут и «профессиональный» праздник – День защиты детей – на подходе. «Комсомолка» подскажет, куда 1 июня в Иркутске 2021 сводить детей всех возрастов.

1 июня в Иркутске 2021:«День интерактивности» в зоопарке на Фортуне

Тех ребят, кто любит изучать животный мир, да и тех, кого просто умиляют дикие животные и их особенности, ждут в День защиты детей в Зоопарке на Фортуне. В этот день каждый из гостей зоологического уголка нашего города смогут узнать больше о тиграх, львах, павлинах и других особенных «личностях», в наших краях не водящихся.

- 1 июня у нас пройдет «День интерактивности», - рассказала координатор Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. - В течение всего дня на экспозиции будет работать экскурсовод. Он познакомит всех посетителей с особенностями поведения и биологии животных с непосредственным присутствием самих питомцев.

При этом на рассказ, о каком животном попадете именно вы – предсказать сложно, так как график «работы» каждого вида будет расписан буквально по минутам.

- Это сделано специально, чтобы животные не уставали от общения с людьми, - отмечает Людмила Ивушкина.

1 июня в Иркутске 2021: зоопарк на Фортуне

1 июня в Иркутске 2021: концерт «Родом из детства»

Праздничный концерт органной музыки ко Дню защиты детей приготовила Иркутская областная филармония. Самые яркие, самые прекрасные детские мелодии будут раздаваться 1 июня в Органном зале. Специально к празднику музыканты составили необычную программу. Прозвучит произведения австрийского композитора Йозефа Гайдна, знаменитого русского композитора Петра Чайковского, профессора Петербуржской консерватории Анатолия Лядова, иркутского музыканта Дечебала Григоруцэ и других авторов.

- Все мы родом из детства. Первый жизненный опыт, полученный маленьким человеком, зачастую формирует то, кем он вырастет. И хорошо, если этот опыт будет связан с любовью, добротой и красотой, - отмечают в филармонии.

И музыка – это еще один из примеров красоты, существующей в нашем мире. Кстати, 1 июня в 15.00 в главном зале филармонии на ул. Дзержинского также в планах праздничное событие – в виртуальном концертном зале покажут запись литературно-музыкальная композиция по рассказам Киплинга «Книга Джунглей». Музыку исполнял для нее симфонический оркестр Московской филармонии. Вход свободный, пригласительные спрашивайте в кассе.

1 июня в Иркутске 2021: Органный зал

1 июня в Иркутске 2021: мастер-классы и экскурсии

Иркутский областной художественный музей ко Дню защиты детей также приготовил занимательную программу. Так, для юных иркутян в 14.00 в первый день июня начнется интерактивная экскурсия «Впервые в музее». Она подойдет для тех, кто только знакомится с этим удивительным миром изобразительного искусства.

А в 16.00 дошкольники от пяти лет и школьники могут попробовать сами стать художниками.

- Приглашаем ребят на мастер-класс «Космические фантазии», - зовут гостей в музее. - Ребята научатся рисовать космические пространства и планеты и смогут населить их забавными внеземными жителями.

1 июня в Иркутске 2021: Иркутский областной художественный музей

1 июня в Иркутске 2021: спектакль по притче Сергея Козлова

Актеры ТЮЗа приглашают школьников поговорить о том, что путь к мечте не всегда легок и прост. «По зеленым холмам океана» - так называется один из новых спектаклей в Иркутском театре юного зрителя. Он поставлен по притче знаменитого писателя Сергея Козлова, известного всем по таким произведениям как «Ежик в Тумане», «Как львенок и черепаха пели песню», создателя сказочной страны Тилимилитрямдии. Иркутские актеры приглашают ребят в удивительное приключение, где серый волк решил построить корабль и уплыть на нем далеко-далеко. Но одному в плавание нельзя – нужно команда.

«Всем, Всем, Всем! Кто считает себя смелым и отважным, приходи записываться в мою команду!» - пригласил волк.

А вот кто же все-таки отважился стать юной и матросом – узнать можно на спектакле 1 июня.

1 июня в Иркутске 2021: Театр юного зрителя им. А. Вампилова

1 июня в Иркутске 2021: единственное в мире шоу нерп в Листвянке

Поездка на Байкал уже сама по себе небольшое приятное путешествие, но когда его еще можно совместить с шоу-нерп - такой подарок 1 июня точно станет незабываемым. Ведь нигде в мире больше нет дрессированных нерп.

В нерпинарии эндемики продемонстрируют гостям свое умение рисовать, считать и даже играть на музыкальных инструментах и поиграют в футбол. Заинтригованы? Тогда вам точно сюда. Представления начинаются каждый час и занимают 45 минут. Но, запомните, в 13.00 и 16.00 представлений – нет. В это время в учреждении проходит дезинфекция.

Кстати, нерпинарий есть и в Иркутске – на ул. 2-ая Железнодорожная, но работает он с чт по вс. Тем, кто не сможет выехать за город посмотреть уникальное представление можно и в областном центре. Цены в Иркутске ниже, чем на берегу Байкала.

1 июня в Иркутске 2021: нерпинарий в Листвянке

1 июня в Иркутске 2021: квест «Загадочный гость»

В Галерее сибирского искусства ребят в их праздник решили приобщить к искусству ненавязчиво - в игровой форме. Подготовили специальную программу, благодаря которой ребята узнают много нового.

- Мы приглашаем ребят и их родителей принять участие в квесте «Загадочный гость», - приглашают в галерее. - Задания викторины основаны на постоянной экспозиции и в игровой форме позволяют познакомиться с выдающимися произведениями сибирского искусства.

1 июня в Иркутске 2021: Галерея сибирского искусства

Читайте также:

Выплаты на подготовку детей к школе в Иркутске 2021: когда и куда подавать документы (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08