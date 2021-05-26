Выплаты на подготовку детей к школе в Иркутске 2021: когда и куда подавать документы Фото: Иван ВИСЛОВ

Прием документов для оформления выплаты на подготовку детей к школе в Иркутске 2021 начнется с 1 июня. Родители школьников в Приангарье могут получить по 3000 рублей на каждого ученика в семье. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- В прошлом 2020 году поддержку получили 37 460 детей, - отмечают в региональном правительстве. – В нынешнем 2021 году на эти цели в рамках регионального проекта «Финансовая поддержки семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» выделено 91,21 миллиона рублей.

Выплаты на подготовку детей к школе в Иркутске 2021: подать документы можно тремя способами

Чтобы оформить выплаты на подготовку детей к школе в Иркутске 2021 нужно подать документы любым удобным способом. Согласно распоряжению властей их три: принимать заявления будут в управлении социальной защиты населения по месту жительства, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также в организациях почтовой связи. И с подачей документов лучше не затягивать.

Выплаты на подготовку детей к школе в Иркутске 2021 – это один из видов поддержки семьи и материнства, которая в нашей стране сейчас является одной из приоритетных задач.

Выплаты на подготовку детей к школе в Иркутске 2021: хватит на канцелярию

Конечно, эта сумма не покроет всех издержек, но станет хорошим подспорьем для родителей. Согласно данным статистики в прошлом году, собрать ребенка в школу «с нуля» обходилось примерно в 13-15 тысяч рублей. Это при условии покупки вещей в магазинах и не на распродажах. При этом собирать девочек к 1 сентября всегда дороже: сказывается стоимость модных туфелек, сорочек, плюс прибавить сюда банты и красивые колготы...

Но зато канцелярских принадлежностей можно будет купить на весь год. К тому же, родители сейчас изворачиваются, собираются всем классом и заказывают необходимые товары оптом. Также многие классы делают и со школьной формой.

КОНКРЕТНО

Где начнут принимать заявления на выплаты на подготовку детей к школе в Иркутске 2021 с 1 июня:

- в управлении соцзащиты по месту жительства;

- в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;

- в организациях почтовой связи.

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