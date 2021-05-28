Девять руководителей управляющих компаний Иркутска обвиняют в коммерческом подкупе на 50 миллионов рублей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Громкое задержание в Иркутске. Полицейские вместе с бойцами СОБРа захлопнули наручники на руках девятерых руководителей и сотрудников крупнейших управляющих компаний и других организациях региона, которые обслуживают более 1,5 тысячи домов в Иркутске. А это на секунду, около 25% всего жилого фонда города.

Итак, задержанных обвиняют в крупном коммерческом подкупе на круглую сумму денег. Полицейские раскрыли схему, по которой руководители управляющих компаний оплачивали услуги 23 подрядчиков, обслуживающих общее имущество многоквартирных домов, деньгами, которые горожане переводили за жилищно-коммунальные услуги. Когда контракты только заключались, сотрудники компаний договаривались с обслуживающими организациями о том, что те будут возвращать им от 5 до 10 % от выплачиваемых сумм.

- С июля 2019 года эти компании каждый месяц пополняли черную кассу суммами от 3 до 5 миллионов рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк пресс-службы СУ СК и прокуратуры Иркутской области. – Часть этих денег пересылали лидеру группы, который проживал в Санкт-Петербурге. Посредниками в этой схеме были генеральные директора управляющих компаний. Всего, им удалось незаконно получить более 50 миллионов рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Пятеро задержанных помещены под стражу в СИЗО, четверо отправлены под домашний арест. В офисах, где они работали и по месту жительства провели 52 обыска. В коттедже лидера группы нашли коллекцию часов мировых брендов, а также около 20 ювелирных украшений с бриллиантами. Кроме того, изъят автомобиль «Infiniti QX80», 2019 года выпуска. Сейчас собираются все доказательства их вины.

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