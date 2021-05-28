Разлив топлива произошел на реке Лене в Усть-Куте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Усть-Куте на реке Лене произошел разлив нефтепродуктов. По предварительным данным, объем попавшего в воду топлива не достигает 100 литров. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- При загрузке танкера дизельным топливом, произошел разлив топлива в незначительном количестве. По данному факту органом дознания проводится предварительная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, - рассказали в ведомстве.

Радужную пленку, образовавшуюся на поверхности реки, засыпали сорбентом. По результатам проверки будет принято правовое решение. Последствия и точная причина разлива нефтепродуктов устраняются.

Уточним, что еще одно происшествие, связанное с загрязнением Лены, произошло также в Якутии 26 мая. Там нефтепродукты попали в реку в районе подходного канала Якутского речного порта. В результате произошло подтопление судна, после чего на поверхности воды появилась нефтяная пленка. Об этом сообщили в Восточно-Сибирском СУТ СК России. Специалистами устанавливаются точные объемы топлива, попавшего в реку. Проводится проверка по факту преступления "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ".

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