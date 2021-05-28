Из-за угрозы подтопления группа спасателей направлена в поселок Шиткино Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Группа спасателей передислоцирована из села Бирюса в поселок Шиткино из-за угрозы подтопления домов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В районе поселка Шиткино,пр прогнозу метеорологов, возможен подъем воды в реке Бирюса до 540-590 сантиметров, тогда как критической отметкой считается уровень в 570, - отмечают спасатели. – Есть угрозы подтопления приусадебных участков и 7 домов, где проживает 20 человек, в том числе 4 ребенка.

Что касается ситуации в селе Бирюса, где накануне были подтоплены 18 участков, уровень воды в одноименной реке там сейчас ниже критических отметок и продолжает снижаться. Если больше не будет сильных осадков, вода уйдет в течение нескольких суток.

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