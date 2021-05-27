18 приусадебных участков затопило в селе Бирюса Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Тайшетском районе из берегов вышла река Бирюса. Как и прогнозировали специалисты иркутского гидрометцентра, из-за обильных дождей уровень воды превысил критическую отметку - при норме в 400 сантиметров, зафиксирован показатель 407 сантиметров. В зоне риска подтопления находится село Бирюса населением 440 человек, из них 103 ребенка. Сейчас на месте работают службы быстрого реагирования. Гидрологическая обстановка на реке отслеживается круглосуточно.

- В селе Бирюсе, находящемся в 4 километрах от города Бирюсинска, резкое повышение уровня реки Бирюсы привело к подтоплению 18 приусадебных участков в пониженных участках местности. Информация об этом поступила от дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы района в 13:20 по иркутскому времени. Подтопленных жилых домов нет. Всего в населенном пункте - 124 жилых дома, - рассказали в региональном МЧС.

В селе работают специалисты пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы, спасатели Западного поисково-спасательного отряда областной пожарно-спасательной службы. Жителей села Бирюса информируют о правилах безопасности при возможном подтоплении домов.

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