Уровень воды в Бирюсе может подняться выше критических отметок Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В ближайшие дни уровень воды в реке Бирюса может подняться выше критических отметок. Это может привести к затоплениям пониженных участков поймы. Об этом сообщает ГУ МЧС России Иркутской области.

- По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 мая на реке Бирюсе у города Бирюсинска ожидается повышение уровня воды до отметок 360-410 сантиметров при критической отметке 400 сантиметров. В настоящее время уровень воды в районе Бирюсинска составляет 336 сантиметров, - сообщают в ведомстве.

Повышение уровня воды до 540-590 сантиметров возле поселка Шиткино прогнозируют 28 мая. Сегодня уровень воды в районе населенного пункта составляет 436 сантиметров.

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