Строительную компанию в Иркутске оштрафуют за слишком высокий башенный кран Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудниками Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры было установлено, что в Октябрьском районе Иркутска одна из строительных компаний нарушила требования в сфере безопасности полетов. Строя жилые дома рядом с аэропортом, сотрудники компании установили башенный кран, высота которого превышает установленные ограничения больше чем на 19,5 метров. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- В соответствии со статьей 51 Воздушного кодекса РФ собственники зданий, сооружений и других объектов в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов обязаны размещать на указанных объектах за свой счет маркировочные знаки и устройства в соответствии с федеральными авиационными правилами.Однако в нарушение установленных требований строительный кран не был оснащен необходимыми маркировочными знаками и световым ограждением, - сообщили в ведомстве.

Возбуждено дело об административном нарушении. Материалы будут рассмотрены в Госавианадзоре.

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