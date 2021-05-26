Полиция разыскивает 21-летнего иркутянина, разрисовавшего стены многоэтажного дома Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полиция разыскивает молодого человека, который оставил надписи на стенах возле подъезда многоэтажного дома. Правоохранители просят нарушителя самостоятельно явиться в ближайший отдел полиции для дачи разъяснений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в официальном аккаунте.

- По сведениям полицейских, молодой человек может иметь непосредственное отношение к порче имущества многоквартирного дома. В мае жильцы ЖК «Атмосфера» в областном центре через соцсети сообщили о появившихся надписях возле двери подъезда. Момент их нанесения и внешность нарушителя зафиксировала камера видеонаблюдения, - сообщили в ведомстве.

По данным сотрудников полиции, в настоящее время парень может находиться в городе Новосибирске.

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