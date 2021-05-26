В Иркутской области выпускники одиннадцатых классов начали сдавать ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в Иркутской области стартовала сдача единого государственного экзамена. В этом году от написания ЕГЭ могли отказаться по собственному желанию не только дети с ОВЗ, инвалиды и школьники, находящиеся в местах лишения свободы, но и те, кто не планирует поступать в вуз. Вместо этого выпускники пройдут итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Как сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов, на участие в ГВЭ в Приангарье зарегистрировано 2356 выпускников нынешнего года, которые будут сдавать экзамен для получения аттестата, а также 35 выпускников, у которых есть ограничения по здоровью, - отметили в ведомстве.

Школьники региона сдадут ГВЭ в 83 пунктах проведения экзамена, где полностью соблюдаются все меры безопасности, предусмотренные Роспотребнадзором..

Первый ГВЭ состоялся 25 мая - учащиеся сдали экзамен по русскому языку. 28 мая выпускники сдадут ГВЭ по математике. 8 июня предусмотрен резервный срок по русскому языку, а 16 июня – резерв по математике. Воспользоваться резервными сроками могут выпускники, которые пропустили или не завершили экзамен по уважительной причине. Также в эти дни можно исправить неудовлетворительные оценки.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также детям-инвалидам для получения аттестата достаточно будет сдать по их выбору ГВЭ или ЕГЭ только по русскому языку.

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