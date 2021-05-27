Уровень реки Бирюса превысил критическую отметку в районе города Бирюсинска Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

До 402 сантиметров поднялся уровень воды в реке Бирюса в районе города Бирюсинска в Тайшетском районе при критической отметке в данном месте - 400 см. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

О подтоплениях территорий пока не сообщается, но все службы быстрого реагирования приведены в полную готовность. Мониторинг проводится каждые 2 часа.

- Также силами администрации муниципального образования проводится работа с населением по доведению информации об обстановке, складывающейся на территории района, проводятся подворовые обходы, - отмечают в региональном Главке.

В течение суток колебание уровня воды в Бирюсе отмечалось также и в близи других населенных пунктов. Так, уровень снизился у деревень Соляная и Талая, поднялся на 67 см у поселка Шиткино (сейчас там 503 см, критическая отметка – 570 см).

Напомним, повышение уровня воды в реке Бирюса спрогнозировали метеорологи региона. Специалисты сообщили, подтопления вблизи поймы могут произойти из-за выпавших осадков.

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