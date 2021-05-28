Новый вирус?! И это не ковид

Раньше партия власти старательно крутила ролики по телевизору и завешивала щитами дороги, но сейчас происходит что-то странное. Громко заявленное шоу под названием «Предварительное голосование» единороссов, видимо, стало каким-то мемом у жителей Приангарья. По крайней мере, складывается такое ощущение, если хорошенько порыться в интернете.

Жители региона отправляют друг другу в соцсети и в мессенджеры сообщения с призывом голосовать и ссылку на сайт партии. Причем отличаются не только члены и сторонники партии, но и политические нейтральные граждане.

«Видел хохму?! Выскажись сам и перешли 10 своим друзьям! Дадим жару!!!» - публикует пост в Инстаграмме пользователь с ником ADD1937.

В оркомитете предварительного голосования «Единой России» к ситуации относятся спокойно. По их данным, голосование идет нормально, никаких сбоев нет. «Если интернетные хулиганы надеются таким образом как-то повлиять на работу сайта, обрушить его, можем заверить, что это не получится, - заявил председатель регионального оргкомитета Кузьма Алдаров. - На данный момент уже проголосовало порядка 26 тысяч человек. И это не окончательные данные, поскольку люди продолжают регистрироваться и голосовать каждый день, время еще есть».

В «Единой России» также сообщили, что пока никаких серьёзных инцидентов не зафиксировано. В отличие от некоторых регионов, где развернулись настоящие информационные войны, в Иркутской области электронное голосование проходит спокойно. Никаких сообщений о принуждении, давлении или других нарушениях не зафиксировано.

При этом в оргкомитет голосования поступает довольно много звонков. «Чаще всего интересуются, зачем нужна авторизация на «Госуслугах»? Это защита от накрутки голосов. Из-за настроек портала невозможно голосовать повторно или из другого региона, не получится зарегистрировать «мертвые души».

Ситуацию оценил и политолог, профессор, заведующий кафедрой конституционного права и теории права Юридического института ИГУ Сергей Шишкин: «Вопреки устоявшемуся мнению о том, что Иркутский край относится к «красному поясу», можно сказать, что этот тезис явно устарел. Мы наблюдаем серьезное изменение общего настроения у населения. И если переход в онлайн многих явлений реальной жизни – а политика, без сомнения, это факт именно реальной жизни – это общемировой тренд. То ярко выраженный интерес жителей Приангарья к «Единой России», более того, поддержка инициатив партии – непонятно пока, всерьез или в качестве «прикола» - нечто новое. Я бы даже сказал, это явление требует отдельного тщательного изучения».

Скорее всего, внезапно вспыхнувший интерес (или стеб?) к действу от партии власти – явление краткосрочное, но сам факт, согласитесь, интригует. Одним словом, каких только чудес не отыщешь в дебрях соцсетей!