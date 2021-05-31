Сеть АЗС «КрайсНефть» обновляет программу лояльности

Фото: пресс-служба КрайсНефть

Андрей Минин, директор сети АЗС «КрайсНефть»:

— На сегодня скидочная система сильно устарела, тенденции рынка, опыт крупных топливных компаний и технологический прогресс дает нам возможность сформировать более выгодное и удобное средство получения привилегий. С новой программой мы сможем рассматривать каждого клиента как отдельную личность и формировать наиболее интересные предложения конкретно для него. Из скидочной системы можно отметить только то, что она была понятна большому количеству клиентов. Однако мы постарались сделать новую систему максимально простой, удобной и прозрачной. Был проведен анализ программ лояльности крупнейших топливных компаний, взяв лучшее и адаптировав, мы готовы предложить для наших клиентов выгодный и удобный вариант бонусной программы. К тому же на месяц с 01.06-30.06* мы дарим всем клиентам платиновый статус начисления бонусов.

Фото: пресс-служба КрайсНефть

Дисконтная карта не меняется – она становится бонусная. До активации карты происходит только начисление бонусов. Списание возможно только при регистрации на kraisbonus.ru. Регистрации, выполненные до 1 июня, не действительны.

Новая Бонусная система КрайсБонус:

1 бонус = 1 рубль.

Бонусы списать через 24 часа после совершения покупки. Оплатить товар магазина или топливо можно как частично, так и полностью*.

*Для проведения продажи за полную оплату необходимо заплатить 1 руб.

Фото: пресс-служба КрайсНефть

С 1 июня переход на бонусную систему АЗС в пройдет в городах: Зима, Черемхово, Саянск. По остальным АЗС сети даты на утверждении.

Платиновый статус на 1 месяц (1,5 бонуса с 1л.) в подарок всем владельцам карт КрайсНефть. Формирование статуса начисления бонусов на июль, зависит от заправленных литров с 01.06-30.06 согласно таблице.

Период проведения акции с 1 по 30 июня 2021 года. Подробности акции на сайте kraisbonus.ru.