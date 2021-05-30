Синоптики рассказали, когда в Иркутск придет лето Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уж больно капризная весна в 2021-м году. На календаре 30 мая. До лета – уточним, календарного - остался один день, а в Шелеховском районе сегодня выпал снег! «Белые мухи» усыпали деревья и обочину трассы в районе поселка Глубокая. Кадрами в соцсетях поделился один из автомобилистов. Сибиряки в недоумении, стоит ли вообще ждать лета, , ведь воздух в регионе едва прогревается чуть выше 10 градусов - и то в дневное время, день через день идут дожди.

Но, синоптики настроены оптимистично – лето будет. И жара в город придет уже совсем скоро. Нужно лишь чуть-чуть набраться терпения.

Так, по данным сотрудников Гидрометцентра России лето опоздает всего на один день и наступит в Иркутске 2 июня. В этот день синоптики обещают, что солнышко то и дело будет выглядывать из облаков, грея сибиряков своими лучами. Столбики уличных термометров покажут плюс 20. Давненько таких температурных показателей иркутяне не наблюдали.

А 3 и 4 июня в столице Приангарья и вовсе наступит жаркая погода. Метеорологи говорят, что в четверг будет солнечно и +25, а в пятницу облачно, но +27. В субботу, 5 июня, снова тепло до +24.

Но пока наступят эти дни, горожанам все же придется немного потерпеть. Так, сегодня в городе кратковременные осадки и до +11, 31 мая в областном центре снова небольшие дожди и +12. 1 июня в Иркутске уже без осадков, но всего +13.

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