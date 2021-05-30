Перевернулась лодка: иркутянка едва не погибла во время сплава по реке Иркут. Фото Романа РЮТИНА

29 мая жительница Иркутска наверняка теперь будет считать своим вторым днем рождения. Накануне 44-летняя женщина отправилась в сплав по реке Иркут. Приключение обещало подарить яркие эмоции, но стало поистине незабываемым. Во время прохождения одного из участков реки в Тункинской районе Бурятии судно «РАФТ» перевернулось. В тот момент в нем находились четыре человека. Троим удалось удержаться рядом с лодкой, а иркутянку унесло течением.

Сообщение о беде поступило в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу. Спасатели выдвинулись на место, но помощь их не потребовалась.

- Ее вытащила другая сплавляющаяся группа, спасло то, что женщина не пренебрегла правилами безопасности и надела до спуска по реке спасательный жилет, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Как отметили специалисты, хотя с жилетами у туристов все было в порядке, группа все же не зарегистрировались перед сплавом в МЧС.

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