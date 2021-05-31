«Комсомольская правда» оформила бесплатную подписку на газету для иркутских врачей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Теперь на рабочем столе каждого главврача Иркутской области будет лежать свежий номер еженедельной газеты «Комсомольская правда» («Толстушка»). Специально для медиков «Комсомолка» организовала бесплатную подписку на два ближайших месяца. Узнавать все самые свежие, интересные новости региона и страны, доктора смогут с 1 июня по 31 июля 2021 года. Получать каждый номер газеты 122 главврача из Приангарья будут не только на рабочем месте, но и дома.

И это еще не все наши сюрпризы для врачей. «Комсомольская правда» - Иркутск» продолжает свой ежегодный конкурс «Клиника года». Он организован совместно с минздравом Приангарья. Уже семь лет, начиная с 2014 года, мы награждаем лучшие медицинские учреждения страны и делаем сферу медицины для каждого жителя региона более открытой и понятной. А заодно узнаем, какие клиники пользуются доверием пациентов и уважением экспертов.

Итак, в чем суть конкурса? На сайте irk.kp.ru мы представили для голосования ведущие клиники и больницы Приангарья. Оценивать их работу предстоит строгому жюри - самим пациентам. С 7 апреля по 30 ноября 2021 года они отдают свои голоса за лучшие медицинские организации. Есть у нас и отдельная номинация – «Доктор года». А еще этой весной мы вновь запустили полюбившийся нашим читателям профессиональный конкурс «Феи в белых халатах». В нем принять участие могут врачи, медсестры, фельдшеры. Для этого нужно всего лишь загрузить свои фотографии на сайт «Комсомолки», и читатели выберут того, кто, по их мнению, заслуживает победы. Участвуйте и голосуйте!