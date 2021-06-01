Благотворительному фонду имени Юрия Тена - 25 лет

Фото предоставлено Благотворительным фондом имени Юрия Тена.

Пять лет назад фонд впервые презентовал конкурс грантов «Дело молодых». Проект был задуман как площадка для реализации прогрессивных идей молодежи и социальных проектов в самых разных сферах жизни общества.

- Идея конкурса родилась из наших с ребятами дискуссий в рамках проекта «Стипендия Юрия Тена» (эту награду мы вручаем на протяжении многих лет). У студентов была масса предложений, как сделать регион лучше. Мы дали им возможность посоревноваться и самые интересные идеи помогли реализовать, - отмечает депутат ГД РФ Сергей Тен.

Всего на конкурс было представлено 110 проектов, 17 стали победителями конкурса и получили средства на реализацию.

Фото предоставлено Благотворительным фондом имени Юрия Тена.

Благодаря «Делу молодых»:

1) при школе № 16 деревни Кулиш Чунского района открылась лаборатория биотехнологий. В ней ребята занимаются производством биогумуса, который помогает не только уменьшать посевные площади, но и увеличивает урожайность. Благодаря хозяйству образовательное учреждение имеет возможность покупать технику, делать ремонт, содержать школьный трактор. А главное - воспитывать в детях любовь к родной земле;

2) в Черемхове был реализован проект «Сильные медведи». На средства гранта организаторы установили перекладины, а в одном из дворов - многофункциональную площадку для занятий уличным спортом. Также юные спортсмены отремонтировали перекладины и брусья во дворах, где за годы эксплуатации они пришли в ненадлежащее состояние. Ребята устраивают открытые тренировки со всеми желающими, акции «Операция «Перекладина», «100 дворовых команд», «Рекорды нашего двора»;

Фото предоставлено Благотворительным фондом имени Юрия Тена.

3) клуб верховой и оздоровительной езды «Гармония» в селе Олха Шелеховского района приобрел специальные средства защиты и конную амуницию. В течение года клуб проводил бесплатные занятия по конной терапии для детей, оставшихся без попечения родителей, а также ребятишек с ограниченными возможностями и различными заболеваниями.

Фото предоставлено Благотворительным фондом имени Юрия Тена.

В Нижнеудинске открылся тактильный зоопарк под названием «Чудо на ладони», в Тайшетском районе - секция рукопашного боя, в Иркутске заработал образовательный, научно-популярный проект «Лаборатория профессора Звездунова», а также еще много других удивительных инициатив получили возможность воплотиться в жизнь.