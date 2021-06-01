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Общество1 июня 2021 6:00

Благотворительному фонду имени Юрия Тена - 25 лет

В юбилейный год рассказываем о проектах фонда
Источник:kp.ru
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Фото предоставлено Благотворительным фондом имени Юрия Тена.

Фото предоставлено Благотворительным фондом имени Юрия Тена.

Пять лет назад фонд впервые презентовал конкурс грантов «Дело молодых». Проект был задуман как площадка для реализации прогрессивных идей молодежи и социальных проектов в самых разных сферах жизни общества.

- Идея конкурса родилась из наших с ребятами дискуссий в рамках проекта «Стипендия Юрия Тена» (эту награду мы вручаем на протяжении многих лет). У студентов была масса предложений, как сделать регион лучше. Мы дали им возможность посоревноваться и самые интересные идеи помогли реализовать, - отмечает депутат ГД РФ Сергей Тен.

Всего на конкурс было представлено 110 проектов, 17 стали победителями конкурса и получили средства на реализацию.

Фото предоставлено Благотворительным фондом имени Юрия Тена.

Фото предоставлено Благотворительным фондом имени Юрия Тена.

Благодаря «Делу молодых»:

1) при школе № 16 деревни Кулиш Чунского района открылась лаборатория биотехнологий. В ней ребята занимаются производством биогумуса, который помогает не только уменьшать посевные площади, но и увеличивает урожайность. Благодаря хозяйству образовательное учреждение имеет возможность покупать технику, делать ремонт, содержать школьный трактор. А главное - воспитывать в детях любовь к родной земле;

2) в Черемхове был реализован проект «Сильные медведи». На средства гранта организаторы установили перекладины, а в одном из дворов - многофункциональную площадку для занятий уличным спортом. Также юные спортсмены отремонтировали перекладины и брусья во дворах, где за годы эксплуатации они пришли в ненадлежащее состояние. Ребята устраивают открытые тренировки со всеми желающими, акции «Операция «Перекладина», «100 дворовых команд», «Рекорды нашего двора»;

Фото предоставлено Благотворительным фондом имени Юрия Тена.

Фото предоставлено Благотворительным фондом имени Юрия Тена.

3) клуб верховой и оздоровительной езды «Гармония» в селе Олха Шелеховского района приобрел специальные средства защиты и конную амуницию. В течение года клуб проводил бесплатные занятия по конной терапии для детей, оставшихся без попечения родителей, а также ребятишек с ограниченными возможностями и различными заболеваниями.

Фото предоставлено Благотворительным фондом имени Юрия Тена.

Фото предоставлено Благотворительным фондом имени Юрия Тена.

В Нижнеудинске открылся тактильный зоопарк под названием «Чудо на ладони», в Тайшетском районе - секция рукопашного боя, в Иркутске заработал образовательный, научно-популярный проект «Лаборатория профессора Звездунова», а также еще много других удивительных инициатив получили возможность воплотиться в жизнь.

Фото предоставлено Благотворительным фондом имени Юрия Тена.

Фото предоставлено Благотворительным фондом имени Юрия Тена.

БИЗНЕС-ПРЕСС