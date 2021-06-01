От 5 до 25 тысяч в месяц: En+ Group поддержит талантливых и активных студентов ИрНИТУ

В марте в ИрНИТУ запустили образовательную программу En+ Group «Академия IT». Фото: архив компании

Есть профессии, которые востребованы всегда. Энергетики и металлурги относятся как раз к их числу. И особенно это актуально для нашего региона. В Иркутской области сосредоточены основные активы мирового лидера по производству низкоуглеродного алюминия и возобновляемой энергии En+ Group. Чистая энергия производится на сибирских ГЭС, которые питают алюминиевые гиганты. В группе компаний, на предприятиях в общей сложности работают почти 100 тыс. человек, поэтому и вопрос кадровой политики здесь первостепенный. En+ Group объявило о запуске стипендиальной программы всероссийского масштаба.

Мотивация на успех

Стипендию начиная со 2-го курса смогут получать студенты, обучающиеся в высших и средних специальных учебных заведениях по направлению «металлургия» и «энергетика». В программе участвуют 25 образовательных организаций в 16 городах России. В Приангарье под эти условия совершенно точно попадает иркутский политех - ИрНИТУ. Именно в его стенах и рассказали журналистам о новой стипендиальной программе En+ Group. Трансляция велась на московской площадке информационного агентства «Россия сегодня», а по видеосвязи присоединились регионы. Из Иркутской области вышел в эфир проректор по учебной работе ИрНИТУ Владимир Смирнов, а из Красноярска - проректор по научной работе Сибирского федерального университета Руслан Барышев.

- Всегда есть студенты, которые хотят учиться и развиваться, но им не хватает финансовой поддержки, - рассказала заместитель директора по персоналу по региональной политике En+ Group Ольга Бережецкая. - Мы хотим их мотивировать на достижение высоких результатов в учебе; на активное участие в научной, творческой, социальной деятельности, в грантовых конкурсах. Нам бы хотелось с ними сотрудничать, быть частью их профессионального развития. Наша цель - чтобы молодые специалисты оставались в своих городах, регионах, работали на местных предприятиях, создавали семьи.

Каждый студент Политеха знаком с возможностями, которые открывает En+. Фото: архив компании

Для компании стипендиальная программа - укрепление кадрового потенциала, для студента - одни плюсы. Что дает поддержка? Во-первых, это материальная помощь. Размер стипендии для учащихся вузов со 2-го курса составляет 5 тыс. рублей, а после растет каждый год плюс 5 тыс. рублей (для студентов ссузов - от 2,5 тыс. рублей). И как тут потеряешь мотивацию к обучению! Во-вторых, стипендия не обязывает трудоустраиваться в En+ Group, не предусматривает заключения целевого или ученического договора.

- Никаких обязательств ребята не несут, - подчеркнула Ольга Бережецкая. - Повторюсь, что нам бы хотелось, чтобы стипендиаты у нас работали, но это не является условием.

В-третьих, если участники стипендиальной программы все же захотят работать в En+, то у них будет больше шансов трудоустроиться, нежели у других: их кандидатуры в приоритете. Кроме того, у них появится возможность проходить стажировку на предприятиях En+ Group в России и за рубежом.

А что же требуется от самих кандидатов? Претендовать на ежемесячную финансовую поддержку смогут только студенты бюджетной формы обучения, у которых нет долгов и высокая успеваемость. Приветствуются наличие научных публикаций, а также успешный опыт участия в различных конкурсах, олимпиадах, благотворительных, волонтерских, экологических, донорских и других акциях.

- Мы уверены, что будущее за разносторонне развитыми молодыми людьми, которым небезразлична та среда, в которой они живут, кто с трепетом и неравнодушием относится ко всему, что происходит вокруг, - заключила Ольга Бережецкая.

Фото: архив компании

В дальнейшем - медики и педагоги

Поддержка будущих энергетиков и металлургов - это первый шаг. В дальнейшем компания планирует расширять программу и помогать тем, кто обучается на медицинских и педагогических направлениях. Таким образом, 11 регионов России, в которых стартовал проект, получат новых сильных специалистов на производстве и в социальной сфере.

- Идея самой программы назревала давно: мы общаемся с нашими сотрудниками, их семьями и видим, что в регионах не хватает не только рабочих рук в сфере энергетики и металлургии, но и учителей в школах, врачей и медсестер в больницах, - говорит заместитель генерального директора по управлению персоналом En+ Group Наталья Альбрехт. - А ведь наша компания всегда несла серьезную социальную миссию и улучшение качества жизни в регионах - это важная часть стратегии развития компании, поэтому и тесное сотрудничество с вузами для поиска и подготовки лучших студентов - тоже часть кадровой политики.

Планируется, что программа распространится на будущих медиков и педагогов в 2022/2023 учебном году.

Наталья Альбрехт напомнила и о других значимых проектах, которые помогают профессионально расти, дают финансовую поддержку и в принципе - дорогу в жизни. Так, 10 лет назад в Иркутске совместно с ИрНИТУ был создан корпоративный учебно-исследовательский центр, позднее его филиал был открыт в Братском государственном университете. За это время выпускниками центра стали более 300 высококвалифицированных специалистов, большинство из которых работают на энергетических предприятиях Иркутской области.

А в марте в ИрНИТУ запустили образовательную программу «Академия IT». Надо отметить, конкурс был сумасшедшим. В итоге отбор прошли 118 студентов иркутского политеха - студенты 2-го и 3-го курсов, которые учатся на IT-специальностях. В дальнейшем лучшие 30 ребят гарантированно будут трудоустроены на предприятия En+.

- Важно, что в этом году запущена также стипендиальная программа по поддержке медиков-ординаторов, - подчеркнула Наталья Альбрехт. - Дело в том, что в нашей структуре есть подразделение «РУСАЛ - Медицинский центр», который занимается вопросами производственной медицины. В его состав входит 600 врачей и среднего медперсонала. В 2020 году компания En+ потратила 6 млрд рублей на социальные проекты по противодействию короновирусу, 4 млрд из них было направлено на строительство медицинских центров в регионах - в частности, в Приангарье: в Шелехове, Братске и Тайшете. Все это повлияло на решение поддержать ординаторов ведущих вузов Сибири и Урала.

В результате ординаторы Иркутского медуниверситета, прошедшие конкурсный отбор, смогут рассчитывать на поддержку: сумма ежемесячной стипендии составит 12 тыс. рублей.

Стипендиальную программу презентовали в московской студии информационного агентства «Россия сегодня». Фото: архив компании

В одиночку двигаться сложно

- Стипендиальная программа - это дополнительный стимул для молодых людей поступить в наш вуз, связать свою жизнь с такими отраслями, как энергетика и металлургия, - считает проректор по учебной работе ИрНИТУ Владимир Смирнов. – Хочу поблагодарить от всего университета основателя компании En+ Group Олега Дерипаску за поддержку важных проектов. В одиночку - без связи с реальной индустрией, партнерами - сложно двигаться вперед.

В институте энергетики ИрНИТУ обучаются около 1000 студентов, 90% из них - бюджетники. Примерно 300 человек ежегодно поступают на энергетические и металлургические направления. Абитуриенту сдают физику, математику, русский язык. Минимальная общая сумма баллов по ЕГЭ - 180, конкурс составляет 4 - 5 человек на место.

- Это довольно большой конкурс, в том числе потому, что абитуриенты знают о возможностях и перспективах, которые перед ними открываются благодаря сотрудничеству ИрНИТУ с En+ Group, - продолжает Владимир Смирнов. - Отмечу, что нашим партнерским отношениям более полувека. Впервые мы выпустили теплоэнергетиков в 1966 году, и с тех пор нет ни одного предприятия в Иркутской области, где бы не трудились наши выпускники.

Студенты активно участвуют не только в образовательных программах компании, но и в совместных мероприятиях. Например, проводятся олимпиады для школьников, реализуются технологические чемпионаты и акселерационные программы, действуют энергоклассы, работает базовая кафедра металлургии легких металлов.

КОНКРЕТНО

Как стать претендентом

Для участия в конкурсном отборе студентам необходимо зарегистрироваться на официальном портале career.enplusrusal.ru, в разделе «Личный кабинет». Подать заявку на участие можно с 20 июня до 15 июля 2021 года. Результаты будут объявлены к 1 сентября.