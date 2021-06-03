Брать нельзя ждать: льготную ипотеку отменяют, но цены на новостройки в Иркутске продолжат расти. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Все те, кто давно хотел купить квартиру в новостройке, что называется, «ловят последний момент». Несмотря на то, что, льготная ипотека в стране и будет продлена, она касается не всех регионов. И Иркутской области в этом списке нет. Просто потому, что снижения спроса на жилье в регионе не было и раньше, а меры поддержки от государства только спровоцировали его рост.

Жители Иркутска бросились брать кредиты на новостройки, руководствуясь простым принципом – бери, пока подешевело. В 2020 году был поставлен рекорд по ипотеке - оформили более 26 тыс. кредитных договоров. С началом нового года это ралли продолжилось. И рекорд, конечно, будет побит.

Запрыгнуть в последний вагон

- В 2021 году количество ипотечных договоров в Приангарье увеличилось на 37%, - уточняет пресс-служба иркутского отделения сибирского филиала Банка России. -За первые четыре месяца 2021 года жители региона заключили более 9,5 тыс. ипотечных договоров на общую сумму 23,4 млрд рублей. Общая сумма оформленных ипотечных кредитов выросла на 64%.

В апреле, когда стало ясно, что льготную программу свернут, все, кто мог решили «запрыгнуть в последний вагон». По данным ЦБ, только за этот месяц жители региона оформили более 3,1 тыс. ипотек, а общий объем взятых в кредит денежных средств достиг почти 8 млрд рублей.

- После традиционного небольшого снижения выдач в начале года с февраля этого года рынок ипотечного кредитования в Иркутской области рос быстрее, чем в том же периоде 2020-го, - отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук. - К апрелю динамика уже значительно превысила прошлогодние показатели, и регион вновь обновил исторический максимум по количеству оформленных в течение месяца договоров. Высокий спрос можно связать с тем, что банки еще с прошлого года предлагают льготные ипотеки по госпрограммам, а также собственные программы с пониженными ставками.

И тут надо сказать, что аналитики отметили - средняя ставка по ипотечному кредиту составила 7,6% годовых, а годом ранее — 8,9%. В среднем по сравнению с показателями прошлого года увеличился срок кредитования — с 17 до 19 лет.

По последним данным Единой информационной системы жилищного строительства, в регионе строится более 600 тыс. кв. м. жилья в многоквартирных домах, включая те, где еще нет и котлована. Много это или мало? Возьмем средний на сегодня метраж в 40-50 квадратов. Получается, около 10 тысяч квартир. Судя по спросу и росту цен на новостройки, немного.

Банки выдают все большие суммы на покупку квартир

Средний чек бывает не только в ресторане. Банки тоже подсчитывают, сколько в среднем они выдают на ипотеку. Понятно, что вслед за ростом цен на жилье выросли и эти суммы.

- В течение года средний чек ипотечного кредита растет непрерывно, - поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом росту среднего чека по ипотечному кредиту, прежде всего, способствовало падение процентных ставок благодаря программам господдержки. В то же время, сокращение ипотечных ставок привлекло на рынок платежеспособных людей с хорошей кредитной историей. Таким заемщикам банки практически всегда выдают займы на более значительные суммы».

По данным НБКИ, Иркутск вошел в пятерку лидеров по росту этого самого «среднего чека». За месяц он подскочил у нас в регионе на 7, 6%. Впереди –только Ставрополье, Самара и Воронеж. Чтобы рядовой горожанин купил квартиру, банки сейчас выдают по 2,61 млн. рублей, а еще месяц назад хватало и 2,42 млн. рублей.

Это и понятно – цены-то растут! За май и вторичка, и новостройки добавили в цене еще по одному проценту. А с начала года иркутская «вторичка» подорожала на 11%, новостройки – на 18%. Это данные портала realty.irk.ru. Стоимость квадрата в новом жилье уже давно обошла старый жилой фонд и составила 92 тысячи рублей.

КОММЕНТАРИЙ РИЕЛТОРА

Светлана БОЧАРОВА, риелтор

Когда ситуация стабилизируется, сказать сложно

- Сейчас складывается такая ситуация: на вторичном рынке цены, по моим наблюдения, стабилизировались. Спрос и предложение здесь уравновешены. А вот с новостройками совершенно иная ситуация. Это вызвано и льготной ипотекой, одним из условий которой стало приобретение именно нового жилья. Но и кроме них, достаточно жителей региона, которые рассматривают покупку жилья именно в строящихся ЖК, и никак не во вторичке. То есть желающих-то много. Кредиты получить можно. А самих новостроек не хватает. Вот и причина ценового ралли. И пока нельзя сказать точно, когда оно притормозит. В условиях этого дефицита часть жителей, конечно, покупает и старые квартиры. А также и комнаты, смотря на что хватает средств.

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